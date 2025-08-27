В Польше захотели лишать беженцев гражданства из-за дерзкого украинца

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий предложил на своей странице в соцсети X начать лишать приобретенного гражданства. С такой инициативой он выступил после того, как проживающий в стране украинский журналист и активист Виталий Мазуренко назвал польского лидера Кароля Навроцкого «паханом».

Этот случай является поводом для начала серьезной дискуссии о введении в польскую правовую систему положений, регулирующих лишение гражданства, приобретенного путем натурализации, — написал он.

При этом Богуцкий признал сложность ситуации. По его словам, такое решение потребует изменения Конституции.

Скандал вспыхнул после того, как Мазуренко в прямом эфире польского телевидения оскорбил Кароля Навроцкого за желание запретить бандеровскую символику. Он, используя жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме. В ответ ведущая программы потребовала от активиста извинений, однако получила отказ. Мазуренко обвинил журналистку в «антиукраинской пропаганде», после чего его отключили от эфира.