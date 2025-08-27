День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 11:37

В Польше захотели лишать беженцев гражданства из-за дерзкого украинца

В канцелярии лидера Польши предложили лишать некоторых мигрантов гражданства

Фото: Karol Serewis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий предложил на своей странице в соцсети X начать лишать приобретенного гражданства. С такой инициативой он выступил после того, как проживающий в стране украинский журналист и активист Виталий Мазуренко назвал польского лидера Кароля Навроцкого «паханом».

Этот случай является поводом для начала серьезной дискуссии о введении в польскую правовую систему положений, регулирующих лишение гражданства, приобретенного путем натурализации, — написал он.

При этом Богуцкий признал сложность ситуации. По его словам, такое решение потребует изменения Конституции.

Скандал вспыхнул после того, как Мазуренко в прямом эфире польского телевидения оскорбил Кароля Навроцкого за желание запретить бандеровскую символику. Он, используя жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме. В ответ ведущая программы потребовала от активиста извинений, однако получила отказ. Мазуренко обвинил журналистку в «антиукраинской пропаганде», после чего его отключили от эфира.

Польша
гражданство
Европа
мигранты
беженцы
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
ChatGPT введет новую функцию из-за трагедии с подростком
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.