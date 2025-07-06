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06 июля 2025 в 10:35

Запекаем красную рыбу с лимоном и специями — просто и вкусно

Красная рыба в духовке: простой рецепт Красная рыба в духовке: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Такой лосось выглядит празднично, а готовится проще простого. Сочная красная рыбка с лимоном и травами отличается нежной текстурой — то, что нужно для полезного ужина. Не надо стоять у плиты: духовка сделает все сама.

Филе лосося (примерно 700–800 г) промойте и обсушите. Натрите его смесью соли, перца и сушеных трав (розмарин, тимьян, орегано). Сбрызните соком половинки лимона. Смажьте оливковым маслом. Положите рыбу в подходящую форму, закиньте к лососю дольки оставшегося лимона. Запекать рекомендуем в разогретой до 180 °C духовке как минимум 20 минут. Подавать можно с картофелем, киноа или свежим салатом.

  • Совет: чтобы рыба не пересохла, запекайте ее под фольгой 20 минут и еще 10 без фольги для румяной корочки.

А еще приготовьте маринованные огурцы по болгарскому рецепту.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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