Запекаем красную рыбу с лимоном и специями — просто и вкусно

Запекаем красную рыбу с лимоном и специями — просто и вкусно

Такой лосось выглядит празднично, а готовится проще простого. Сочная красная рыбка с лимоном и травами отличается нежной текстурой — то, что нужно для полезного ужина. Не надо стоять у плиты: духовка сделает все сама.

Филе лосося (примерно 700–800 г) промойте и обсушите. Натрите его смесью соли, перца и сушеных трав (розмарин, тимьян, орегано). Сбрызните соком половинки лимона. Смажьте оливковым маслом. Положите рыбу в подходящую форму, закиньте к лососю дольки оставшегося лимона. Запекать рекомендуем в разогретой до 180 °C духовке как минимум 20 минут. Подавать можно с картофелем, киноа или свежим салатом.

Совет: чтобы рыба не пересохла, запекайте ее под фольгой 20 минут и еще 10 без фольги для румяной корочки.

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