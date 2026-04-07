Кошатникам дали важный совет по выбору лежанки для питомца Зоопсихолог Капустина: наполнитель лежанки для кошек должен быть из холлофайбера

Наполнитель лежанки для кошек должен быть из легкого, мягкого и упругого материала холлофайбера, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, при выборе подстилки для питомца важно учитывать его породу и индивидуальные предпочтения.

Выбор материала лежанки для кошки зависит от индивидуальных предпочтений животного, а также от породы. Например, длинношерстным питомцам подойдут подстилки из натуральных тканей — хлопок или лен. Они помогают кошкам не перегреваться. Сфинксам и ориенталам подходят шерстяные лежанки, особенно в зимнее время. Многим нравятся флисовые подстилки, они теплые и гипоаллергенные. Но есть один нюанс: флис, как и микрофибра, может накапливать статическое электричество. Из наполнителей лучше всего холлофайбер. Он легкий, мягкий и упругий. Синтепон тоже имеет неплохие качества, но быстро сминается, и лежанка теряет форму, — сказала Капустина.

