07 апреля 2026 в 05:30

Кошатникам дали важный совет по выбору лежанки для питомца

Зоопсихолог Капустина: наполнитель лежанки для кошек должен быть из холлофайбера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Наполнитель лежанки для кошек должен быть из легкого, мягкого и упругого материала холлофайбера, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, при выборе подстилки для питомца важно учитывать его породу и индивидуальные предпочтения.

Выбор материала лежанки для кошки зависит от индивидуальных предпочтений животного, а также от породы. Например, длинношерстным питомцам подойдут подстилки из натуральных тканей — хлопок или лен. Они помогают кошкам не перегреваться. Сфинксам и ориенталам подходят шерстяные лежанки, особенно в зимнее время. Многим нравятся флисовые подстилки, они теплые и гипоаллергенные. Но есть один нюанс: флис, как и микрофибра, может накапливать статическое электричество. Из наполнителей лучше всего холлофайбер. Он легкий, мягкий и упругий. Синтепон тоже имеет неплохие качества, но быстро сминается, и лежанка теряет форму, — сказала Капустина.

Ранее ветеринар Ольга Терешко предупредила, что отказ от привычной еды, трудности с жеванием, обильное слюноотделение, апатия, агрессия и снижение веса могут быть признаками зубной боли у кошек. По ее словам, животные могут долго скрывать свой дискомфорт.

lifestyle
животные
кошки
зоопсихология
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
