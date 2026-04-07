Врач поставила точку в споре, нужно ли худеть для снижения холестерина

Снижение веса на 5–10% способствует уменьшению уровня холестерина, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. При этом, по ее словам, необходимо худеть постепенно, чтобы организм не столкнулся со стрессом.

Ожирение, особенно абдоминальное, связано с низкими показателями липопротеинов высокой плотности, а также с избыточным уровнем липопротеинов низкой плотности и триглицеридов. Жировая ткань, особенно висцеральная, провоцирует воспаление и нарушает метаболизм. Потеря даже 5–10% веса улучшает липидный профиль. Рассчитайте индекс массы тела: ваша цель — показатель, находящийся в диапазоне от 18,5 до 24,9. Сфокусируйтесь на объеме талии, нормальные параметры у женщин — до 80 см, а у мужчин — до 94 см. Не голодайте, так как резкие диеты имеют обратный эффект: они нарушают баланс липидов. Лучше снижайте вес постепенно, без стресса для организма, примерно на три — пять килограммов в месяц, — поделилась Тен.

