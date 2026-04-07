Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 06:20

Врач поставила точку в споре, нужно ли худеть для снижения холестерина

Врач Тен: потеря 5–10% веса помогает снизить уровень холестерина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Снижение веса на 5–10% способствует уменьшению уровня холестерина, заявила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. При этом, по ее словам, необходимо худеть постепенно, чтобы организм не столкнулся со стрессом.

Ожирение, особенно абдоминальное, связано с низкими показателями липопротеинов высокой плотности, а также с избыточным уровнем липопротеинов низкой плотности и триглицеридов. Жировая ткань, особенно висцеральная, провоцирует воспаление и нарушает метаболизм. Потеря даже 5–10% веса улучшает липидный профиль. Рассчитайте индекс массы тела: ваша цель — показатель, находящийся в диапазоне от 18,5 до 24,9. Сфокусируйтесь на объеме талии, нормальные параметры у женщин — до 80 см, а у мужчин — до 94 см. Не голодайте, так как резкие диеты имеют обратный эффект: они нарушают баланс липидов. Лучше снижайте вес постепенно, без стресса для организма, примерно на три — пять килограммов в месяц, — поделилась Тен.

Ранее нутрициолог Юлия Попова заявила, что бобы мунг положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и снижают уровень «плохого» холестерина в крови. По ее словам, этот вид бобовых редко привлекает внимание покупателей, хотя по содержанию легкоусвояемого белка он занимает лидирующие позиции.

Здоровье
врачи
советы
похудение
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.