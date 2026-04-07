07 апреля 2026 в 06:00

Онколог рассказала, какие анализы крови могут помочь обнаружить рак

Онколог Пурцхванидзе: снижение уровня гемоглобина может указывать на рак

Снижение уровня гемоглобина в крови может говорить о наличии онкологического заболевания, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, отклонения в показателях лейкоцитов и тромбоцитов также должны вызывать беспокойство.

Выявить онкологическое заболевание на ранней стадии непросто: зачастую организм не подает явных сигналов тревоги. Однако некоторые лабораторные исследования могут подсказать, что стоит углубить диагностику. В первую очередь назначают общий и биохимический анализы крови. Они не подтверждают рак напрямую, но выявляют косвенные признаки неблагополучия. Например, снижение гемоглобина может указывать на скрытые кровотечения, характерные для некоторых опухолей, а повышенное значение СОЭ (скорость оседания эритроцитов) часто сопровождает воспалительные процессы, в том числе онкологические. Изменения уровня лейкоцитов и тромбоцитов тоже вызывают настороженность, — предупредила Пурцхванидзе.

Она подчеркнула, что биохимический анализ крови позволяет оценить состояние органов: изменения в содержании билирубина, ферментов печени, щелочной фосфатазы или креатинина могут свидетельствовать о наличии патологии. По словам врача, коагулограмма в свою очередь выявляет нарушения свертываемости крови, которые иногда сопутствуют определенным видам рака.

Онкомаркеры дают дополнительную информацию, но не всегда надежны: их уровень может расти из‐за курения или оставаться нормальным на ранних стадиях болезни. Окончательный диагноз ставят только после комплексного обследования. При тревожных симптомах обязательно обратитесь к врачу, — заключила Пурцхванидзе.

Ранее доктор медицинских наук онколог Константин Титов заявил, что иммунотерапия стала новым и эффективным методом борьбы с раком. По его словам, ранняя диагностика играет решающую роль в успешном лечении.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, какими наклейками нельзя декорировать пасхальные яйца
В ГД рассказали о законопроекте, который поможет пострадавшим от мошенников
В Ленинградской области число сбитых БПЛА достигло 20
Найдено объяснение серьезному росту электронной коммерции в России
Организаторы теракта в «Крокусе» планировали второе нападение в Москве
Врач поставила точку в споре, нужно ли худеть для снижения холестерина
Составлен список продуктов, необходимых организму весной
Военный эксперт рассказал о решающих боях за Рай-Александровку
Стало известно, какая категория людей наиболее подвержена заболеванию раком
Онколог рассказала, какие анализы крови могут помочь обнаружить рак
Как правильно выбрать яйца на Пасху, чем лучше красить — простые советы
Пентагон планирует рекордный рост расходов на вооружение в 2027 году
Врач объяснила, через какое время после укуса клеща надо сдать анализы
«Малка» разгромила огневую точку ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 апреля
Число сбитых над Ленобластью дронов увеличилось
Кошатникам дали важный совет по выбору лежанки для питомца
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 апреля
В России призвали освободить от призыва одну категорию граждан
В Ленинградской области силы ПВО предотвратили атаку на регион
В США нашли способ жить до 200 лет: в чем суть, подойдет ли России
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

