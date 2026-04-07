Онколог рассказала, какие анализы крови могут помочь обнаружить рак

Снижение уровня гемоглобина в крови может говорить о наличии онкологического заболевания, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, отклонения в показателях лейкоцитов и тромбоцитов также должны вызывать беспокойство.

Выявить онкологическое заболевание на ранней стадии непросто: зачастую организм не подает явных сигналов тревоги. Однако некоторые лабораторные исследования могут подсказать, что стоит углубить диагностику. В первую очередь назначают общий и биохимический анализы крови. Они не подтверждают рак напрямую, но выявляют косвенные признаки неблагополучия. Например, снижение гемоглобина может указывать на скрытые кровотечения, характерные для некоторых опухолей, а повышенное значение СОЭ (скорость оседания эритроцитов) часто сопровождает воспалительные процессы, в том числе онкологические. Изменения уровня лейкоцитов и тромбоцитов тоже вызывают настороженность, — предупредила Пурцхванидзе.

Она подчеркнула, что биохимический анализ крови позволяет оценить состояние органов: изменения в содержании билирубина, ферментов печени, щелочной фосфатазы или креатинина могут свидетельствовать о наличии патологии. По словам врача, коагулограмма в свою очередь выявляет нарушения свертываемости крови, которые иногда сопутствуют определенным видам рака.

Онкомаркеры дают дополнительную информацию, но не всегда надежны: их уровень может расти из‐за курения или оставаться нормальным на ранних стадиях болезни. Окончательный диагноз ставят только после комплексного обследования. При тревожных симптомах обязательно обратитесь к врачу, — заключила Пурцхванидзе.

Ранее доктор медицинских наук онколог Константин Титов заявил, что иммунотерапия стала новым и эффективным методом борьбы с раком. По его словам, ранняя диагностика играет решающую роль в успешном лечении.