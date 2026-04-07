07 апреля 2026 в 05:37

Число сбитых над Ленобластью дронов увеличилось

Дрозденко: в Ленобласти ПВО уничтожила восемь беспилотников

Фото: Социальные сети
В Ленинградской области силы ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, боевая работа продолжается.

Количество сбитых БПЛА в Ленинградской Области увеличилось до восьми. Боевая работа продолжается, — написал Дрозденко.

Ранее Дрозденко заявил, что над регионом уничтожили 17 БПЛА. При этом, как уточнял губернатор, обломки упали в нескольких местах.

До этого пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 85 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акваторию Черного моря.

Кроме того, обломки БПЛА повредили один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, сообщил губернатор Ленобласти. По его словам, идет безопасное выгорание из перекрытой трубы. Всего над регионом ликвидировали 19 беспилотников, никто не пострадал, уточнил губернатор.

