С руками оторвут: 3 сырные закуски для вечеринки — берите на заметку

Сырные закуски — это палочка-выручалочка на любой повод: от желания побаловать себя до необходимости накрыть праздничный стол. Ниже вы найдете три проверенных рецепта: от классической холодной закуски до горячих сырных шариков. Каждый готовится проще, чем кажется, а гости будут просить добавки.
Рецепт 1. Сырная закуска с чесноком (плавленая классика)
Хотите удивить гостей без многочасового стояния у плиты? Сырная закуска с чесноком — вариант, который называют «тем самым»: получается дешево, быстро и невероятно вкусно. Подходит для бутербродов, тарталеток или просто как намазка на хлеб.
Ингредиенты:
сыр плавленый (типа «Дружба») — 200 г;
масло сливочное 82% — 100 г;
чеснок свежий — 10 г (2 зубчика);
укроп свежий — 15 г;
перец черный молотый — 1 г (щепотка).
Приготовление
Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно чуть размягчилось. Плавленый сыр нашинкуйте на мелкой терке (предварительно подержите его 10 минут в морозилке, и тогда он не будет слипаться). Чеснок пропустите через пресс. Укроп мелко порубите. Смешайте все в миске, добавьте перец. Взбивайте вилкой до однородной пасты. Уберите в холодильник на 30 минут.
Калорийность на 100 г: 345 ккал.
Полезные свойства:
содержит кальций (220 мг на 100 г) для костей;
чеснок дает аллицин, поддерживающий иммунитет.
Рецепт 2. Сырная закуска «Шарики» (с орехами и чесноком)
Это уже уровень ресторана, хотя готовится за 7 минут. Закуска в виде сырных шариков отлично держит форму и не тает при комнатной температуре.
Ингредиенты:
сыр твердый (типа «Российский» или «Гауда») — 150 г;
сыр плавленый мягкий (в ванночке) — 100 г;
чеснок — 8 г (1,5 зубчика);
грецкие орехи — 50 г;
укроп или петрушка — 20 г;
майонез 67% — 30 г.
Приготовление
Твердый сыр натрите на самой мелкой терке в пушистую стружку. Плавленый сыр из ванночки смешайте с майонезом и измельченным чесноком. Соедините обе сырные массы, вымесите до пластичного состояния. Грецкие орехи подсушите на сухой сковороде 2 минуты, затем порубите ножом не в муку, а в мелкую крошку. Зелень нарубите. Скатайте из сырной массы шарики диаметром 2 см. Каждый обваляйте в смеси орехов и зелени. Подавайте сразу или храните в холодильнике до 2 часов.
Калорийность на 100 г: 412 ккал.
Полезные свойства:
грецкие орехи дают омега-3 жирные кислоты (2,5 г на 100 г орехов);
сыр — полноценный белок (23 г на 100 г продукта).
Рецепт 3. Холодная сырная закуска в лаваше
Идеальна для фуршета: не течет, не крошится, нарезается идеально. Холодная сырная закуска из тонкого лаваша — это рулет, который готовится очень быстро. Понадобятся ваши 10 минут плюс час пропитки.
Ингредиенты:
лаваш тонкий армянский — 1 лист (примерно 200 г);
сыр творожный — 180 г;
сметана 20% — 50 г;
чеснок — 6 г (1 зубчик);
огурец свежий — 100 г;
зелень укропа — 10 г;
соль — 2 г (щепотка).
Приготовление
Огурец нашинкуйте тончайшими продольными пластинами (используйте овощечистку). Измельченный чеснок вмешайте в творожный сыр, добавьте сметану, мелко рубленный укроп и соль. Перемешайте. Разверните лаваш, равномерно намажьте сырной смесью. Сверху в один слой выложите пластины огурца. Плотно сверните рулет. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей нарежьте шайбами толщиной 1,5–2 см.
Калорийность на 100 г: 268 ккал.
Полезные свойства:
огурец дает клетчатку (0,7 г на 100 г) и улучшает пищеварение;
творожный сыр богат казеиновым белком (медленно усваивается, надолго убирая голод).
Заключение
Все три рецепта объединяет простота и гарантированный результат. Сырная закуска с чесноком выручит на завтрак, закуска из сырных шариков станет звездой праздничного стола, а холодная сырная закуска из лаваша послужит идеальным перекусом на работу. Пропорции проверены, калорийность посчитана. Сохраняйте и готовьте с удовольствием.
Ранее мы составили подборку лучших рецептов творожной запеканки.