С руками оторвут: 3 сырные закуски для вечеринки — берите на заметку

Сырные закуски — это палочка-выручалочка на любой повод: от желания побаловать себя до необходимости накрыть праздничный стол. Ниже вы найдете три проверенных рецепта: от классической холодной закуски до горячих сырных шариков. Каждый готовится проще, чем кажется, а гости будут просить добавки.

Рецепт 1. Сырная закуска с чесноком (плавленая классика)

Хотите удивить гостей без многочасового стояния у плиты? Сырная закуска с чесноком — вариант, который называют «тем самым»: получается дешево, быстро и невероятно вкусно. Подходит для бутербродов, тарталеток или просто как намазка на хлеб.

Ингредиенты:

сыр плавленый (типа «Дружба») — 200 г;

масло сливочное 82% — 100 г;

чеснок свежий — 10 г (2 зубчика);

укроп свежий — 15 г;

перец черный молотый — 1 г (щепотка).

Приготовление

Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно чуть размягчилось. Плавленый сыр нашинкуйте на мелкой терке (предварительно подержите его 10 минут в морозилке, и тогда он не будет слипаться). Чеснок пропустите через пресс. Укроп мелко порубите. Смешайте все в миске, добавьте перец. Взбивайте вилкой до однородной пасты. Уберите в холодильник на 30 минут.

Калорийность на 100 г: 345 ккал.

Полезные свойства:

содержит кальций (220 мг на 100 г) для костей;

чеснок дает аллицин, поддерживающий иммунитет.

Сырная закуска с чесноком (плавленая классика) Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт 2. Сырная закуска «Шарики» (с орехами и чесноком)

Это уже уровень ресторана, хотя готовится за 7 минут. Закуска в виде сырных шариков отлично держит форму и не тает при комнатной температуре.

Ингредиенты:

сыр твердый (типа «Российский» или «Гауда») — 150 г;

сыр плавленый мягкий (в ванночке) — 100 г;

чеснок — 8 г (1,5 зубчика);

грецкие орехи — 50 г;

укроп или петрушка — 20 г;

майонез 67% — 30 г.

Приготовление

Твердый сыр натрите на самой мелкой терке в пушистую стружку. Плавленый сыр из ванночки смешайте с майонезом и измельченным чесноком. Соедините обе сырные массы, вымесите до пластичного состояния. Грецкие орехи подсушите на сухой сковороде 2 минуты, затем порубите ножом не в муку, а в мелкую крошку. Зелень нарубите. Скатайте из сырной массы шарики диаметром 2 см. Каждый обваляйте в смеси орехов и зелени. Подавайте сразу или храните в холодильнике до 2 часов.

Калорийность на 100 г: 412 ккал.

Полезные свойства:

грецкие орехи дают омега-3 жирные кислоты (2,5 г на 100 г орехов);

сыр — полноценный белок (23 г на 100 г продукта).

Холодная сырная закуска в лаваше Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт 3. Холодная сырная закуска в лаваше

Идеальна для фуршета: не течет, не крошится, нарезается идеально. Холодная сырная закуска из тонкого лаваша — это рулет, который готовится очень быстро. Понадобятся ваши 10 минут плюс час пропитки.

Ингредиенты:

лаваш тонкий армянский — 1 лист (примерно 200 г);

сыр творожный — 180 г;

сметана 20% — 50 г;

чеснок — 6 г (1 зубчик);

огурец свежий — 100 г;

зелень укропа — 10 г;

соль — 2 г (щепотка).

Приготовление

Огурец нашинкуйте тончайшими продольными пластинами (используйте овощечистку). Измельченный чеснок вмешайте в творожный сыр, добавьте сметану, мелко рубленный укроп и соль. Перемешайте. Разверните лаваш, равномерно намажьте сырной смесью. Сверху в один слой выложите пластины огурца. Плотно сверните рулет. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей нарежьте шайбами толщиной 1,5–2 см.

Калорийность на 100 г: 268 ккал.

Полезные свойства:

огурец дает клетчатку (0,7 г на 100 г) и улучшает пищеварение;

творожный сыр богат казеиновым белком (медленно усваивается, надолго убирая голод).

Заключение

Все три рецепта объединяет простота и гарантированный результат. Сырная закуска с чесноком выручит на завтрак, закуска из сырных шариков станет звездой праздничного стола, а холодная сырная закуска из лаваша послужит идеальным перекусом на работу. Пропорции проверены, калорийность посчитана. Сохраняйте и готовьте с удовольствием.

