Не грибы, а объедение: закусочные шампиньоны — к шашлыку, ужину и застолью

Закусочные шампиньоны — это идеальное блюдо к шашлыкам, обедам, ужинам и застольям, которое готовится просто и быстро.

Грибы, отваренные в пряном маринаде, а затем смешанные со свежими овощами и зеленью, получаются невероятно ароматными, сочными и пикантными.

Для приготовления понадобится: 500 г мелких шампиньонов, 1 болгарский перец, пучок петрушки, 3 ст. л. растительного масла, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Для рассола: 1 л воды, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 3 ст. л. уксуса (9%), 3–4 лавровых листа, 5–6 горошин черного перца, 2–3 бутона гвоздики.

Рецепт: в кастрюле смешайте все ингредиенты для рассола, доведите до кипения. Добавьте промытые шампиньоны, варите 10–15 минут. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь. Болгарский перец и петрушку мелко нарежьте, смешайте с маслом, солью, перцем, паприкой и чесноком. Добавьте к овощам остывшие грибы, перемешайте. Добавьте 2–3 ст. л. маринада, в котором варились грибы. Уберите в холодильник минимум на 2 часа.

