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09 июня 2026 в 14:00

Заправляю редис чесночным маслом — обалденная закуска: улетает под шашлык быстрее мяса

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежую редиску, делаю на каждом корнеплоде надрезы крест-накрест — и через 10 минут получаю хрустящую, сочную закуску, которая вкуснее любых летних салатов. Едим и балдеем: редиска пропитывается чесночно-масляной заправкой, слегка маринуется, остается хрустящей, но внутри становится нежной. Для приготовления вам понадобится: 300 г редиски, 3 ст. ложки растительного масла, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец, 1 ст. ложка лимонного сока или яблочного уксуса, пучок укропа или петрушки.

Редиску вымойте, обрежьте хвостики и верхушки. У каждого корнеплода сделайте ножом глубокие надрезы крест-накрест (почти до конца, но не разделяя на дольки). Чеснок пропустите через пресс, смешайте с маслом, лимонным соком, солью и перцем. Залейте этой смесью редиску, хорошо перемешайте, чтобы заправка попала в надрезы. Посыпьте рубленой зеленью. Оставьте на столе на 15–20 минут или сразу подавайте. Можно добавить щепотку сахара для баланса. Эта закуска идеальна к шашлыку, картошке или просто как самостоятельный перекус.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту закуску из надрезанной редиски. Даже те, кто не любит редис, уплетали ее с мясом. Кстати, вместо уксуса можно взять сок лайма — появится свежая нотка. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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