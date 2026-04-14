Этот салат заменяет обед: так вкусно сосиски с картошкой я еще не готовила

Сытный салат с сосисками и картошкой — это полноценный обед, который готовится за 15 минут и не требует ни гарнира, ни хлеба. Его оценят и мужчины, и женщины, и дети.

Сочетание вареной картошки, обжаренных сосисок, хрустящих маринованных огурцов и красного лука в пикантной заправке создает неповторимый вкус. Так вкусно банальные продукты я еще не готовила.

Для приготовления понадобится: 4-5 вареных картофелин, 4-5 сосисок, 3-4 маринованных огурца, 1 красная луковица, пучок зелени (укроп, петрушка), 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. горчицы в зернах, соль, перец.

Рецепт: картофель и сосиски нарежьте кубиками. Сосиски обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки. Огурцы нарежьте кружочками или кубиками, лук — полукольцами, зелень мелко порубите. В большой миске смешайте картофель, сосиски, огурцы, лук и зелень. Для заправки смешайте масло, горчицу, соль и перец. Заправьте салат, перемешайте. Подавайте теплым или холодным.

