Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 13:00

Этот салат заменяет обед: так вкусно сосиски с картошкой я еще не готовила

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сытный салат с сосисками и картошкой — это полноценный обед, который готовится за 15 минут и не требует ни гарнира, ни хлеба. Его оценят и мужчины, и женщины, и дети.

Сочетание вареной картошки, обжаренных сосисок, хрустящих маринованных огурцов и красного лука в пикантной заправке создает неповторимый вкус. Так вкусно банальные продукты я еще не готовила.

Для приготовления понадобится: 4-5 вареных картофелин, 4-5 сосисок, 3-4 маринованных огурца, 1 красная луковица, пучок зелени (укроп, петрушка), 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. горчицы в зернах, соль, перец.

Рецепт: картофель и сосиски нарежьте кубиками. Сосиски обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки. Огурцы нарежьте кружочками или кубиками, лук — полукольцами, зелень мелко порубите. В большой миске смешайте картофель, сосиски, огурцы, лук и зелень. Для заправки смешайте масло, горчицу, соль и перец. Заправьте салат, перемешайте. Подавайте теплым или холодным.

Ранее стало известно, как приготовить крабовый салат из трех ингредиентов за 3 минуты — ничего не нужно варить.

Проверено редакцией
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 апреля: где сбои в России
Киберэксперт ответил, кто в первую очередь может стать жертвой мошенников
Намешаете, пока греется духовка: кексы из пачки творога
Рецепт для стройнеющих: овощной салат с яичными блинчиками — сытный, легкий и вкусный вариант без чувства «диеты»
Легкий и сытный: салат с пекинской капустой и крабовыми палочками — из дешевых продуктов и без слоев
Общество
рецепты
салаты
обеды
Дарья Иванова
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.