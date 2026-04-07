4 лучших рецепта кулича — 2026: без дрожжей, творожный, с жидкой серединой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Каждый год на Пасху мы ищем идеальный рецепт: чтобы кулич не крошился, не черствел на третий день и радовал не только шапкой, но и мякишем. В этом году мы собрали четыре лучших рецепта куличей: творожный десерт с кремом «Пломбир», царский на сливках, бездрожжевой с шоколадной начинкой и кулич на венском тесте. Рассказываем, чем хорош каждый и что из них печь, если вы еще не определились. Все наши рецепты — быстрые, простые и легкие. Расскажем, как получить лучшее тесто для куличей из простых продуктов.

Рецепт № 1. Творожный кулич с кремом «Пломбир»

Почему такой кулич не черствеет три дня? Секрет — в креме внутри. Кулич разрезают, вынимают мякиш, заполняют кремом и закрывают обратно.

Творожное тесто готовим так: на 250 г жирного творога (лучше взять 9%, не берите слишком сухой творог, тесто может не получиться совсем!) понадобится 500 г муки, 3 яйца, 150 г сливочного масла, 200 г сахара, 7 г сухих дрожжей и 100 г цукатов или вяленой вишни. Творог обязательно пробейте блендером — комки испортят текстуру. В теплом молоке разведите дрожжи с ложкой сахара, оставьте на 15 минут до пенной шапки. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Соедините все, добавьте муку, в конце — цукаты. Тесто подходит полтора часа в тепле.

Крем: 3 желтка разотрите с 80 г сахара и 15 г крахмала, влейте 200 мл сливок 33% и 100 мл молока, варите до загустения, постоянно мешая. Выпекайте кулич 40–50 минут при 170 °C. Полностью остудите, срежьте верхушку, ложкой выберите середину, залейте крем, накройте шапкой.

  • Совет: если нет времени возиться с кремом, смешайте вареную сгущенку с размягченным маслом в пропорции 1:1 — эффект выйдет похожий, а возни куда меньше.

Рецепт № 2. Кулич «Царский» на сливках

Мякиш волокнистый, желтый, пахнет кардамоном и мускатным орехом. Тесто тяжелое, подходит долго, но результат окупает ожидание. Домашним очень понравится: мы проверили.

Ингредиенты: 600 г муки, 300 мл сливок 33%, 200 г масла, 6 желтков, 250 г сахара, 30 г свежих дрожжей (или 10 г сухих), 150 г цукатов и изюма, кардамон и мускат на кончике ножа. Изюм и цукаты замочите в коньяке на ночь — это важно, иначе будут сухими.

В теплых сливках (50 мл) разведите дрожжи с ложкой сахара. Желтки разотрите с сахаром добела. Соедините опару, желтки, размягченное масло, специи, соль и муку. Месите не менее 15 минут — тесто должно перестать липнуть к рукам. Добавьте сухофрукты. Уберите в тепло на 2-3 часа, за это время обомните дважды. Разложите по формам на 1/3, дайте подняться до краев. Выпекайте при 160 °C 50–60 минут.

  • Совет: тесто очень жирное и подходит медленнее обычного. Не торопите его. Если верх начинает гореть, прикройте фольгой.

Рецепт № 3. Бездрожжевой кулич с шоколадным кремом

Для тех, кто не дружит с дрожжами или боится, что тесто не подойдет. Внутри — жидкая шоколадная начинка. Подавайте теплым.

Для теста возьмите 300 г муки, 150 г сахара, 3 яйца, 120 г масла, 10 г разрыхлителя, половину чайной ложки соды, 2 ст. ложки какао, 150 мл кефира. Для начинки: 100 г темного шоколада (70%), 80 мл сливок 33%, 30 г масла. Шоколад с маслом и сливками растопите на водяной бане, перелейте в маленькую силиконовую формочку и заморозьте.

Масло взбейте с сахаром до пышности, по одному добавьте яйца. В кефир всыпьте соду — он сразу запузырится. Смешайте муку, какао и разрыхлитель. Соедините все три смеси, замесите липкое тесто. В форму выложите половину, сверху — замороженный шоколадный цилиндр, накройте второй половиной теста. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C.

  • Совет: не передерживайте в духовке. Если тесто пропечется полностью, начинка перестанет быть жидкой.

Рецепт № 4. Кулич на венском тесте

Идеальный вариант для занятых: замесите вечером, забудьте про него до утра, утром испеките. Тесто получается эластичным, а мякиш — нежным.

В 250 мл теплого молока разведите 7 г сухих дрожжей и ложку сахара. Смешайте 600 г муки, 150 г сахара, цедру лимона, щепотку соли, добавьте опару, 3 яйца и 2 желтка, замесите тесто. Постепенно, по кусочку, вмешайте 200 г размягченного масла. В конце — 100 г изюма. Месите 10 минут до гладкости. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 8–12 часов.

Утром достаньте, дайте согреться при комнатной температуре час — это обязательно, холодное тесто в духовке не поднимется. Обомните, разложите по формам на 1/3, дайте подняться до 2/3 (еще около часа). Выпекайте 40–45 минут при 170 °C.

  • Совет: обязательно дайте тесту постоять при комнатной температуре. Многие спешат, и кулич получается плотным, как кирпич.

Что в итоге печь?

Творожный советуем, если хочется нежного и влажного мякиша. «Царский» — если нужен нарядный, ароматный кулич для гостей. Бездрожжевой — если лень возиться с дрожжами. Венский — если время на исходе, а хочется вкусный кулич побыстрее.

Анастасия Фомина
