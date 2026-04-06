Готовим тесто на ночь — утром ставим выпекать: кулич «Бриошь» — пористый, не черствеет

Фото: D-NEWS.ru
Куличи «Бриошь» холодной ферментации — это пасхальная выпечка, которая покоряет своей нежностью и насыщенным вкусом, а главное — освобождает вас от многочасового стояния у плиты.

Особенность метода в том, что тесто выдерживается в холодильнике 10–12 часов, где медленное брожение делает мякиш невероятно пористым, а аромат — глубоким и сливочным. Преимущество такого подхода: тесто становится более эластичным, куличи долго не черствеют, а сам процесс не требует постоянного контроля — вы просто замесили и убрали в холод до утра.

Для приготовления понадобится: 500 г муки в/с, 200 мл теплого молока, 150 г сливочного масла (комнатной температуры), 3 яйца, 100 г сахара, 1 ч. л. соли, 10 г сухих дрожжей, 100 г изюма и цукатов.

В теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, оставьте на 10 минут. В миске смешайте муку, сахар, соль, добавьте опару, яйца и замесите тесто. Постепенно введите мягкое масло, вымешивайте 10–15 минут до гладкости. Вмешайте изюм. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 10–12 часов (на ночь). Утром достаньте тесто, дайте согреться 1 час. Разложите по формам на 1/3, дайте подойти до краев. Выпекайте при 180°C 35–40 минут.

Ранее стало известно, как приготовить кулич «Царский» на сливках.

Читайте также
Пышный пасхальный кулич на молоке и масле. Старый бабушкин рецепт, который всегда получается, + разноцветная глазурь
Общество
Пышный пасхальный кулич на молоке и масле. Старый бабушкин рецепт, который всегда получается, + разноцветная глазурь
Диетолог дала советы, как сделать куличи более полезными
Здоровье/красота
Диетолог дала советы, как сделать куличи более полезными
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
В ГД призвали запретить продавцам необоснованно повышать цены перед Пасхой
Власть
В ГД призвали запретить продавцам необоснованно повышать цены перед Пасхой
Глазурь «5 секунд» для кулича: никаких взбиваний и водяной бани. Образует красивую глянцевую шапку
Общество
Глазурь «5 секунд» для кулича: никаких взбиваний и водяной бани. Образует красивую глянцевую шапку
Дарья Иванова
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

