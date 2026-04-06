06 апреля 2026 в 17:22

Диетолог дала советы, как сделать куличи более полезными

Диетолог Соломатина: в тесте для кулича можно заменить сахар на фруктовое пюре

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
При приготовлении кулича можно заменить сахар на фруктовое пюре, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она объяснила, что таким образом мучное изделие получится более полезным.

Диетолог посоветовала заменить муку на цельнозерновую: гречневую, ржаную, пшенную или полбяную. Еще в состав можно добавить сухофрукты, орехи, темный шоколад, какао-порошок, ваниль.

Соломатина также предложила добавить в состав корицу. По ее словам, запах стимулирует выработку дофамина, улучшая настроение, и помогает снизить тягу к сладкому и жирному.

Ранее священник Сергей Сеньчуков рассказал, что православным не стоит есть куличи и другую праздничную еду до наступления Пасхи, поскольку она не является постной. По его словам, соблюдение поста предполагает не только отказ от определенных продуктов, но и следование церковным традициям.

