В США нашли способ жить до 200 лет: в чем суть, подойдет ли России

Американские трансплантологи предложили изменить определение слова «смерть». Это связано с нехваткой донорских органов: нововведения позволят изымать больше материала, необходимого для пересадки. Опрошенные NEWS.ru эксперты объясняют это продолжающимся процессом дегуманизации и попытками западных элит построить мир, где человеческая жизнь стоит дешевле почки или сердца для богатого «клиента». К чему это может привести и при чем тут Украина — в материале NEWS.ru.

Что предлагают американские трансплантологи

В феврале 2026 года Американская академия неврологии (ААН) выступила с новой инициативой, касающейся пациентов, у которых была диагностирована смерть мозга. В ААН считают, что профильные специалисты должны быстрее и эффективнее убеждать родственников таких больных давать разрешение на отключение систем жизнеобеспечения, если было признано, что мозг человека умер и поддерживать его состояние нецелесообразно.

За несколько месяцев до заявления ААН в газете The New York Times вышла колонка врачей-трансплантологов, фактически объяснивших необходимость этой инициативы. Авторы рассказали, что спрос на донорский материал в США растет, а многие пациенты умирают, так его и не дождавшись. Поэтому, считают они, правила объявления человека умершим следует смягчить, чтобы больницы получили возможность извлекать больше органов.

Врачи объяснили, что сейчас существует два признака, позволяющих констатировать смерть. Первый — та самая гибель мозга, второй — остановка кровообращения, когда организм в целом перестает функционировать из-за прекращения сердцебиения. Однако «смерть мозга» не является абсолютно надежным диагнозом. На протяжении веков истинным «стандартом» считалась как раз остановка сердца.

В то же время органы для трансплантации должны оставаться максимально «свежими», поэтому даже в отношении безнадежных пациентов используют устройства, поддерживающие циркуляцию крови, — зачастую они способны перезапустить сердцебиение. Врачи считают, что таких людей не следует считать живыми, а значит, их органы могут быть переданы для дальнейшей трансплантации. Кроме того, человека предлагают признавать мертвым, даже если некоторые части его мозга — например, гипоталамус — еще работают.

Депутат Госдумы Николай Будуев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что мир стоит на пороге новой волны дегуманизации, которую пытаются упаковать в обертку «прогрессивной медицины».

«От этих новостей веет холодом и цинизмом американских элит. Они предлагают пересмотреть само определение смерти, а за скучными формулировками об обновлении „Единого закона об определении смерти“ (UDDA) скрывается чудовищная реальность: планку того, кого считать трупом, хотят максимально опустить», — пояснил парламентарий.

Зачем США на самом деле меняют правила

Инициатива ААН подверглась критике со стороны ряда общественных организаций. Например, техасское движение «Право на жизнь» отметило: в истории были случаи, когда пациенты, признанные мертвыми с точки зрения мозговой активности, приходили в себя и выздоравливали.

«Мы видим, как больницы и врачи делают поспешные выводы ради получения большего количества органов. <…> Расширение определения смерти с целью увеличения количества донорского материала опасно. Каждая семья заслуживает полной уверенности в жизни или смерти близкого человека», — сказано на официальном сайте организации.

Будуев согласен с этой точкой зрения. Он отметил, что предлагаемая трансплантологами практика фактически превратит людей, у которых остается шанс на восстановление, в «склад запчастей».

«Мы становимся свидетелями создания легального механизма, где американские и не только бедные становятся ресурсной базой для богатых. Где жизнь человека будет стоить дешевле, чем его почки или сердце для „эффективного“ клиента из списка Forbes», — подчеркнул депутат.

Если этот подход будет широко внедрен, то мы окажемся в антиутопии, где верхушка общества планирует жить 150–200 лет, буквально «пересобирая» себя из частей чужих тел, добавил политик.

«Это уже не просто неравенство доходов, это биологическое неравенство. Пересмотр понятия смерти — это окончательный взлом морального кода цивилизации. Человека лишают сакральности, превращая его в набор биологических активов. В этой логике „элиты“ начинают буквально „жрать“ человечество, чтобы продлить собственное существование», — сказал он.

Откуда элиты будут брать органы

Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают — тема изъятия органов в интересах элит не нова. Политолог Александр Собянин обратил внимание, что после начала СВО ключевым поставщиком донорского материала на рынке черной трансплантологии стала Украина — и это неслучайно.

«Изъятие органов у еще живых — это не новость. Причем чем ближе донор по генотипу к „клиенту“, тем лучше. Русский или украинец с этой точки зрения гораздо ближе к европейцу, американцу или канадцу, чем выходец из Пакистана, Бангладеш или Африки — прежних лидеров донорства. Поэтому на Украине нередко живого и здорового человека объявляют погибшим в ходе боевых действий или тяжело больным, а затем везут на Запад, чтобы на месте забрать органы ради лучшего качества», — объяснил собеседник.

Однако после 2024 года количество украинцев, которых вывозили за рубеж с целью изъятия органов, пошло на спад, отметил Собянин.

«Дело в том, что для потока нужны специализированные медицинские или военно-медицинские команды, которые бы этим занимались на месте. А американские и европейские биолаборатории и медцентры были закрыты по мере продвижения ВС РФ. Местные криминальные структуры начали поставлять некачественный товар, поэтому его поток в значительной степени иссяк», — указал он.

Тем не менее ждать, что процесс дегуманизации остановится, пока не приходится, убежден политолог Юрий Шевцов.

«Она распространена и усиливается во всех развитых западных странах. Крайний индивидуализм и потеря ценностей наряду с появлением широкого массового слоя людей, которым доступны „человеческие запчасти“ в рамках высокотехнологичной медицины, обеспечивают спрос на органы, биотехнологическое вмешательство в природу человека», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Схожего мнения придерживается и депутат Будуев, по мнению которого количество потенциальных жертв черных трансплантологов будет лишь увеличиваться.

«Западная система, задыхаясь от нехватки ресурсов, переходит к самопожиранию, где самым ценным товаром становится сама жизнь. И если сегодня они меняют определение смерти в словарях, завтра они придут за „материалом“ к каждому, кто не вписался в их „золотой миллиард“», — заключил депутат.

