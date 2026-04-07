Дачников предупредили о новой схеме обмана у мошенников Мошенники начали рассылать дачникам фальшивые уведомления о взносах и ремонте

Дачники начали получать фальшивые уведомления о срочных взносах на ремонт инфраструктуры и спил деревьев, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка». Мошенники рассылают их через СМС и мессенджеры, маскируясь под правление СНТ или соседей.

Мошенники рассылают от имени правления СНТ фальшивые уведомления (в мессенджерах или по СМС) с требованием срочно оплатить: целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. Номер подделан под контакты председателя, — сказано в сообщении.

В источнике посоветовали проверять информацию о взносах лично у председателя СНТ. Апрель традиционно активен как для дачного сезона, так и для мошеннических схем, предупреждают эксперты.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новые схемы обмана, выдавая себя за соседей и организации ЖКХ, сообщили аналитики компании F6. Злоумышленники создают фейковые чаты в мессенджерах, чтобы получить персональные данные граждан.

До этого заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.