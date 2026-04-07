Мошенники начали маскироваться под соседей и обманывать россиян Мошенники начали создавать фейковые чаты от имени соседей и организаций ЖКХ

Мошенники начали использовать новые схемы обмана, выдавая себя за соседей и организации ЖКХ, сообщили «Ленте.ру» аналитики компании F6. Злоумышленники создают фейковые чаты в мессенджерах, чтобы получить персональные данные граждан.

Мошенники формируют группы с фейковыми участниками, где реальный пользователь только один — жертва, и предлагают подписать петицию или выполнить другие действия, отметили в источнике. После этого пользователя переводят на «официальный чат-бот», чтобы получить шестизначный код.

Эксперты отметили, что конечная цель мошенников — запугать человека и заставить перевести деньги, досрочно погасить кредит или передать сбережения курьеру. Схема работает одинаково в разных сценариях, используя доверие к соседям и государственным сервисам.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.