07 апреля 2026 в 01:19

Мошенники начали маскироваться под соседей и обманывать россиян

Мошенники начали создавать фейковые чаты от имени соседей и организаций ЖКХ

Мошенники начали использовать новые схемы обмана, выдавая себя за соседей и организации ЖКХ, сообщили «Ленте.ру» аналитики компании F6. Злоумышленники создают фейковые чаты в мессенджерах, чтобы получить персональные данные граждан.

Мошенники формируют группы с фейковыми участниками, где реальный пользователь только один — жертва, и предлагают подписать петицию или выполнить другие действия, отметили в источнике. После этого пользователя переводят на «официальный чат-бот», чтобы получить шестизначный код.

Эксперты отметили, что конечная цель мошенников — запугать человека и заставить перевести деньги, досрочно погасить кредит или передать сбережения курьеру. Схема работает одинаково в разных сценариях, используя доверие к соседям и государственным сервисам.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средняя пенсия в России снова выросла и установила новый годовой рекорд
«Чем дольше против России, тем хуже»: Европа умирает без нашего топлива
В Госдуме предложили новые ограничения по электросамокатам
Мошенники начали маскироваться под соседей и обманывать россиян
Уехали или стали жертвами диких зверей? Новые зацепки в поисках Усольцевых
Загадочную смерть Кунгурова снова расследуют: какие новые факты вскрылись
Вице-спикер Госдумы рассказала, какой пример подает Валентина Матвиенко
Краснодар остался без авиасообщения
Павел Деревянко появился на публике с 15-летней дочерью
Ростелеком сообщил о мощной DDoS-атаке на свои сети
Премьер Словакии рассказал о своих планах на 9 Мая в Москве
День рождения Валентины Матвиенко: лучшие цитаты о Путине, СВО, Западе
В Госдуме раскрыли секрет успеха Валентины Матвиенко
Пензенский аэропорт закрылся
«Уральские пельмени» переживают кризис и несут многомиллионные убытки
ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР прекратила свою работу
Как подготовиться к Пасхе: когда молиться, что должно быть на столе
В ДНР сотни тысяч жителей остались без света после удара ВСУ
Трамп решил стать президентом еще одной страны
В Воронежской области при атаке вражеских дронов пострадал мужчина
Дальше
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

