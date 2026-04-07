Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 06:01

Стало известно, какая категория людей наиболее подвержена заболеванию раком

Академик Каприн: в России около 54% новых случаев рака выявляется у женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России около 54% новых случаев рака выявляется у женщин, рассказал РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн. Пик первичного выявления болезни приходится на старшую возрастную группу, средний возраст пациентов составляет 65 лет.

Гендерное распределение в целом остается стабильным: около 54% всех новых случаев рака выявляются у женщин, 46% — у мужчин. За последние десять лет это соотношение практически не изменилось, — сообщил Каприн.

Ранее доктор медицинских наук онколог Константин Титов заявил, что иммунотерапия стала новым и эффективным методом борьбы с раком. По его словам, ранняя диагностика играет решающую роль в успешном лечении.

До этого врач-онколог Басир Бамматов рассказал, что правильное питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний и помогает снизить риск развития рака толстой кишки, желудка, молочной и поджелудочной желез. В то же время, по его словам, избыток быстрых углеводов, фастфуда и жирной пищи в рационе повышает риск онкологии.

Общество
Россия
онкология
Минздрав
рак
онкологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.