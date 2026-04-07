Как правильно выбрать яйца на Пасху, чем лучше красить — простые советы

Покупка яиц в магазине — целое искусство, к которому многие люди относятся легкомысленно. В преддверии Пасхи NEWS.ru выяснил, где их лучше всего приобретать — в супермаркетах или на фермах, как красиво и безопасно для здоровья покрасить яйца к празднику.

Стоит ли покупать «деревенские» яйца в преддверии Пасхи

Считается, что яйца лучше покупать на фермах, но это мнение в корне неверно, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, зачастую в деревнях отсутствуют ветеринарные лаборатории, где можно проверить продукцию на сальмонеллез — острое кишечное заболевание. Кроме того, на крупных птицефабриках условия содержания кур строго стандартизированы, чего не скажешь о бабушках в деревне.

«По крупным предприятиям, куда вложено много денег, вспышки подобных заболеваний среди покупателей сильно бьют финансово. Потому безопаснее покупать яйца в супермаркетах. Это должна быть проверенная продукция известных марок», — сказала диетолог.

На что нужно обратить внимание при выборе яиц на Пасху

Совершенно неважно, какого цвета яйца — белого или коричневого, отметила Соломатина. Как правило, в бурых яйцах скорлупа толще — это зависит от того, чем кормили курицу.

«На Пасху подойдут яйца с сухой, ровной, чистой скорлупой, без сколов и липкости. Через трещины внутрь может попасть любая опасная инфекция», — предупредила специалист.

Какого размера должны быть яйца на Пасху

Молодые курицы несут в основном мелкие яйца. Это связано с незрелостью их репродуктивной системы. Желательно, чтобы несушка была среднего возраста. На упаковке яиц в магазине должны быть указаны свежая дата сортировки и нормальный срок годности, напомнил в беседе с NEWS.ru эколог Илья Рыбальченко. Категория яиц — это маркировка, которую проводят на птицефабрике для классификации продукции по разным признакам, например, по размеру и сроку годности.

По словам эколога, буква С означает столовое яйцо, дальше идет категория по массе. СВ и С0 — крупные яйца, С2 и С1 — помельче.

«Для Пасхи больше всего подходят категории С1 и С0. Они хорошо выглядят. Слишком крупные яйца порой не подходят — чем они больше, тем тоньше скорлупа», — сообщил он.

Как проверить яйца на качество после покупки

В скорлупе яиц есть поры и пленка, которая их защищает, подчеркнула Соломатина. Чем дольше яйцо хранится, тем больше шансов для размножения есть у бактерий сальмонеллеза, если оно было раньше заражено.

Если продукция хранится больше 25 дней, то бактерии могут проникать через скорлупу внутрь и размножаться в желтке. Это легко проверить: нужно опустить яйцо в стакан воды, посоветовала Соломатина. Если оно тонет, лежит на дне горизонтально, ему примерно 1–3 дня.

«У свежего яйца плотность выше, чем у воды. Если оно всплывет, значит, оно старое — лучше его выбросить», — объяснила Соломатина.

Как правильно красить яйца

Для окрашивания яиц подходят натуральные пищевые красители, например, луковая шелуха и то, что можно купить в любом супермаркете в отделе сезонных товаров или кондитерской продукции, сообщил NEWS.ru шеф-повар Антон Прокофьев.

«Нужно взять шелуху, залить воду и чуть ее прокипятить. Затем следует положить в нее сырые яйца и варить до готовности, после чего оставить их остыть. Получается буро-коричневый цвет», — сказал повар.

По его словам, покраска яиц в отваре из луковой шелухи — самый популярный способ.

Еще один широко распространенный вариант — покраска яиц парафином. После кипячения на них проявляется рисунок, который вы нанесли. Если при кипячении завернуть яйца в ткань, узоры будут причудливее и интереснее, отметил Прокофьев.

Можно покрасить яйца, обернув их в несколько слоев марли и опустив в краску. В этом случае они примут мраморный оттенок, подчеркнул эксперт. Чуть менее эффективный способ — кипятить яйца в настое из чая каркаде, так как цвет получается не столь насыщенным. Если прокипятить яйца с капустными листьями, то они станут бледно-салатовыми.

«Если вы покрасите яйца свекольным соком, то они будут буро-красного цвета. В этом случае нужен уксус, чтобы цвет при нагреве не разрушался», — отметил Прокофьев.

Стоит ли красить яйца карандашом для глаз

Карандашом для глаз красить яйца безвредно, но делать это не рекомендуется, подчеркнул повар. Кроме того, не подходят все краски, не предназначенные для употребления в пищу: гуашь или масляные.

«Скорлупа пористая, в ней есть микротрещины. Она всегда может треснуть еще больше. Поэтому для окрашивания яиц не стоит использовать то, что небезопасно для приема в пищу», — объяснил Прокофьев.

