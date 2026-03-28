Натуральная окраска без химии: как получить модный оливковый цвет яиц из листьев

В преддверии Пасхи все больше хозяек выбирают натуральные способы окрашивания яиц. Это безопасно, доступно и дает мягкие, благородные оттенки. Один из самых необычных вариантов — использование тополиных листьев, которые придают скорлупе стильный оливковый цвет.

Ингредиенты:

яйца — 6 шт.;

свежие тополиные листья — 12–14 шт.;

уксус 9% — 1–2 ст. л. на 500 мл воды.

Приготовление

Листья тщательно промойте и выложите в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она полностью их покрывала. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите 40–45 минут — чем дольше, тем насыщеннее будет цвет.

Готовый отвар слегка остудите, процедите и добавьте уксус. Отдельно сварите яйца вкрутую, дайте им немного остыть и переложите в теплый настой.

Оставьте яйца в растворе минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь. В результате получится красивый природный оттенок без искусственных красителей — просто и эффектно.

Ранее сообщалось, что Пасха — время традиций, когда украшение стола превращается в настоящее семейное событие. Яркие, красивые яйца радуют глаз и объединяют детей и взрослых за подготовкой к празднику.