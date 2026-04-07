07 апреля 2026 в 06:30

Найдено объяснение серьезному росту электронной коммерции в России

Доцент Щербаченко: развитие онлайн-магазинов повысило электронную коммерцию

Развитие онлайн-магазинов и уход европейских брендов стали главными драйверами серьезного роста электронной коммерции в России, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, дополнительный импульс этому процессу придало региональное развитие платформ и значительное увеличение числа пунктов выдачи заказов.

Главными драйверами роста электронной коммерции в России во многом выступили следующие факторы. Во-первых, это пандемия коронавируса, которая сделала сдвиг в потребительском поведении населения. Во-вторых, значительную роль сыграло развитие маркетплейсов. Оборот российских онлайн-магазинов в 2025 году вырос на 26%. В-третьих, уход европейских брендов подтолкнул электронную коммерцию и повысил интерес к брендам РФ. В-четвертых, стоит отметить региональное развитие маркетплейсов и рост их присутствия. В-пятых, повышение удобства и развитие инфраструктуры платформенной экономики. Темпы роста количества ПВЗ в России ускорились, — сказал Щербаченко.

Он добавил, что основным направлением для повышения доверия к онлайн-магазинам сейчас является усиление контроля за предоставлением информации. По словам доцента, это позволит снизить число возвратов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационным технологиям, информатизации и связи Александр Ющенко заявил, что маркировка изображений, сгенерированных нейросетью, на маркетплейсах позволит защитить россиян от покупки некачественного товара. По его словам, сейчас использование ИИ в рекламе требует подробного изучения.

