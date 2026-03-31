Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 11:24

В Госдуме предложили способ защитить покупателей от ИИ-контента

Депутат Ющенко: маркировка ИИ защитит россиян от покупки некачественного товара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Маркировка изображений, сгенерированных нейросетью, на маркетплейсах позволит защитить россиян от покупки некачественного товара, рассказал «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по информационным технологиям, информатизации и связи Александр Ющенко. Он отметил, что сейчас использование ИИ в рекламе требует подробного изучения.

И применение нейросетей в секторе потребительского рынка, на мой взгляд, вполне может стать одной из следующих тем для обсуждения с экспертным сообществом и представителями контролирующих ведомств. Возможно, имеет смысл ввести систему маркировок, чтобы продавцы сохранили право использовать ИИ, но при этом получили обязательство уведомлять об этом пользователя, чтобы сохранить прозрачность рыночных отношений, — рассказал Ющенко.

Депутат подчеркнул, что сейчас некоторые продавцы стремятся реализовать невостребованный товар при помощи нейросетей, иногда вводя покупателей в заблуждение. По его словам, в мире маркетинга сейчас творится «беспредельный разгул фальшивок».

Ранее сообщалось, что в Казахстане вступил в силу закон «Об искусственном интеллекте». Он предусматривает, что владельцы систем искусственного интеллекта (ИИ) теперь должны маркировать сгенерированные нейросетью изображения, видео, аудио, тексты и любую другую информацию, лишь в таком случае контент можно распространять.

депутаты
нейросети
маркировки
покупатели
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.