07 апреля 2026 в 06:11

Военный эксперт рассказал о решающих боях за Рай-Александровку

Марочко: командование ВСУ рискует личным составом в боях за Рай-Александровку

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Командование ВСУ не жалеет личный состав для защиты стратегически важной Рай-Александровки, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинская армия прилагает значительные усилия, чтобы попытаться удержать ключевой район Донецкой Народной Республики.

Украинское командование не жалеет подчиненный личный состав и пытается удержать ключевой населенный пункт — Рай-Александровку, — сказал Марочко.

Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что украинское командование начало перебрасывать курсантов полтавского Военного института телекоммуникаций и информатизации в зону боевых действий в Сумской области. Молодых людей, которым еще не исполнилось 20 лет, распределяют в 50-ю артиллерийскую бригаду и назначают командующими.

До этого оператор FPV-дрона с позывным Кот уничтожил шесть внедорожников противника одним дроном-камикадзе. Старший инструктор группировки войск «Центр» с позывным Большой добавил, что его сослуживец заметил цель во время «свободной охоты» за техникой и живой силой ВСУ.

Военный эксперт рассказал о решающих боях за Рай-Александровку
