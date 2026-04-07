Военный эксперт рассказал о решающих боях за Рай-Александровку Марочко: командование ВСУ рискует личным составом в боях за Рай-Александровку

Командование ВСУ не жалеет личный состав для защиты стратегически важной Рай-Александровки, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, украинская армия прилагает значительные усилия, чтобы попытаться удержать ключевой район Донецкой Народной Республики.

Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что украинское командование начало перебрасывать курсантов полтавского Военного института телекоммуникаций и информатизации в зону боевых действий в Сумской области. Молодых людей, которым еще не исполнилось 20 лет, распределяют в 50-ю артиллерийскую бригаду и назначают командующими.

До этого оператор FPV-дрона с позывным Кот уничтожил шесть внедорожников противника одним дроном-камикадзе. Старший инструктор группировки войск «Центр» с позывным Большой добавил, что его сослуживец заметил цель во время «свободной охоты» за техникой и живой силой ВСУ.