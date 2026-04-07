В ГД рассказали о законопроекте, который поможет пострадавшим от мошенников

Депутат Чаплин: жертвы мошенников смогут подавать иск по месту жительства

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жертвы мошенников смогут обращаться в суд по месту жительства в соответствии с новым законопроектом, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, это позволит устранить значительные бюрократические трудности для пострадавших.

Внесенный в Госдуму законопроект об упрощенном порядке подачи исков для пострадавших от мошенников — это своевременная и нужная мера. Сегодня жертвы финансовых преступлений, к сожалению, сталкиваются с серьезными бюрократическими барьерами. Злоумышленники же, наоборот, действуют быстро. Что конкретно я считаю важным? Во-первых, возможность обращаться в суд по месту жительства самого пострадавшего, а не по месту регистрации преступника. Это принципиально, потому что многие жертвы просто физически не могут ехать в другой регион, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что следует предусмотреть упрощенные требования к доказательствам на начальном этапе. По словам депутата, это позволит суду в течение нескольких дней принять меры, в частности заблокировать сомнительные счета, остановить переводы или наложить арест на подозрительное имущество.

Также стоит рассмотреть возможность подачи заявления в электронном виде через портал «Госуслуги» или систему ГАС «Правосудие» с использованием упрощенной формы, где нужно указать только основные факты: кому, когда и сколько перевел, реквизиты получателя, скриншоты переписки. Я поддерживаю саму идею законопроекта. Однако важно, чтобы упрощение не привело к обратному эффекту — злоупотреблениям со стороны недобросовестных граждан, которые могут попытаться таким образом списать долги или заблокировать счета добросовестных контрагентов, прикрываясь мошенничеством, — добавил Чаплин.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Галактион Кучава заявил, что мошенники начали использовать городские номера для звонков россиянам, чтобы вызвать доверие. По его словам, этот метод становится все более популярным среди злоумышленников.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
