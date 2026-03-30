Секрет идеальной красной рыбы в духовке: запекаем на подушке из апельсинов

Красная рыба в духовке — это та самая кулинарная магия, где важнее всего не переусердствовать. Слишком долгое запекание превращает нежное филе в сухую пластинку, а скудные специи делают благородный вкус плоским.

Возьмите два стейка или филе красной рыбы с кожей — кожа при запекании станет естественной защитой от пересушивания. Промокните рыбу бумажными полотенцами, чтобы на поверхности не осталось лишней влаги, и выложите на противень, застеленный пергаментом. Теперь самое важное: приготовьте «подушку» из трав и цитрусов, которая будет не только ароматизировать рыбу, но и создавать влажную среду. Нарежьте тонкими кружочками один большой апельсин и один лимон, выложите их на пергамент в форме прямоугольника чуть больше размера рыбы. Сверху разложите веточки тимьяна, розмарина и несколько зубчиков чеснока, слегка раздавленных ножом.

Уложите рыбу кожей вниз. Сбрызните оливковым маслом, посолите крупной морской солью и добавьте щепотку свежемолотого белого перца — он мягче черного и не перебивает нежный вкус. Отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку ровно на 12–15 минут, в зависимости от толщины куска. Можно ориентироваться по белку, который выступает на поверхности: как только он начинает сворачиваться, а мякоть становится непрозрачной до самого центра, пора доставать. Не держите рыбу дольше, даже если кажется, что она «сыровата», — остаточное тепло доведет ее до идеала.

Подавать такой лосось лучше всего прямо на цитрусовых ломтиках, полив выделившимся соком. Это блюдо не требует тяжелых соусов — оно самодостаточно.

Совет: чтобы рыба не прилипла к цитрусовым ломтикам, смажьте пергамент тонким слоем оливкового масла перед тем, как выкладывать апельсины и лимоны, — это создаст дополнительный антипригарный слой и сохранит сок внутри.

