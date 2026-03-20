20 марта 2026 в 11:03

Грузинское рагу для души: секрет идеального чахохбили из кахетинской кухни
Чахохбили часто называют грузинским рагу из курицы, но это такое же упрощение, как назвать хинкали просто пельменями. Секрет этого блюда не в составе — он-то как раз прост, — а в технике. Настоящее чахохбили готовится без капли воды, только на собственном соку овощей и птицы. Это медленное, почти медитативное томление, в результате которого курица становится настолько нежной, что тает на языке, а соус превращается в густое, ароматное блаженство.

Возьмите целую курицу или утку, если хотите более насыщенный вкус, и нарубите на порционные куски. Ни в коем случае не снимайте кожу — именно она даст жир, на котором все будет готовиться. В глубоком казане или толстостенной сковороде обжарьте куски птицы до золотистой корочки со всех сторон. Не нужно добиваться полной готовности, достаточно, чтобы мясо схватилось. Выньте мясо, а в оставшемся жире спассеруйте 3 крупные луковицы, нарезанные полукольцами. Лук должен стать прозрачным и мягким, но не подгореть.

Верните птицу в казан, добавьте 4–5 крупных помидоров, натертых на терке или нарезанных кубиками вместе с кожицей. Если сезон не балует томатами, возьмите хорошие консервированные в собственном соку. Посолите по вкусу, добавьте чайную ложку уцхо-сунели, половину чайной ложки молотого кориандра и острый перец по вкусу. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и томите минут 40, не добавляя ни капли воды. Помидоры и лук дадут достаточно сока, чтобы курица дошла до кондиции.

За 5 минут до готовности откройте крышку, дайте лишней жидкости чуть выпариться и добавьте щедрую горсть мелко рубленой кинзы и петрушки, а также раздавленный зубчик чеснока. Перемешайте, выключите огонь и дайте постоять еще минут 10. Чахохбили не терпит спешки — оно должно настояться.

  • Совет: самый частый вопрос — можно ли добавить картошку или баклажаны. Можно, но это будет уже не чахохбили, а овощное рагу с курицей. Классический рецепт допускает только лук, помидоры и специи. Подавайте с большим количеством свежего хлеба, чтобы макать в ароматный соус до последней капли.

  • Пищевая ценность на порцию (примерно 300 г): калорийность: 290 ккал, белки: 25 г, жиры: 18 г, углеводы: 8 г.

Оксана Головина
