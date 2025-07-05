В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»

Участницы фестиваля индийской культуры во время исполнения танца на Манежной площади

5 июля в Москве стартовал фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав». Жителям и гостям столицы выпала возможность сыграть на паре барабанов табла, станцевать традиционные индийские танцы катхак и кучипуди и изучить основы разговорного хинди. Также они могут увидеть сотни экзотических растений и принять участие в разнообразных мастер-классах.

Фестиваль индийской культуры и традиций «Бхарат Утсав» проходит на Манежной площади и продлится до 13 июля. Мероприятие организовано столичным правительством совместно с посольством Индии в рамках проекта «Лето в Москве». Как отметили организаторы фестиваля, мероприятие призвано укрепить связи между Россией и Индией и стать «ярким праздником культурного обмена со множеством гостей и участников, создавая незабываемую атмосферу единства и взаимопонимания».

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом заявил, что Индия выступает для России исключительно важным стратегическим партнером, прежде всего в военной и военно-технической сферах. Также Белоусов выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Ахмадабаде 12 июня. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв трагедии.

До этого в честь празднования Дня независимости Индии в ландшафтном парке «Остров мечты» прошел четырехдневный фестиваль, главной темой которого стала тема семьи. Как отметил основатель фестиваля «День Индии» и президент Индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани, этот ежегодный фестиваль не только отмечает День независимости Индии, но и символизирует годовщину дипломатических отношений между Россией и Индией.

Фото с фестиваля — в галерее NEWS.ru.