Йеменские хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой

Хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил в эфире подконтрольного движению телеканала Al Masirah представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа. По его словам, при атаке была задействована гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2».

Ракетные войска <…> провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод (Бен-Гурион. — NEWS.ru) <…> с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», — сказал Сариа.

Последний раз хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве 2 июля. Как уточнял тогда Сариа, при ударе также была задействована гиперзвуковая ракета «Палестина-2». Она достигла своей цели.

До этого йеменские хуситы нанесли ракетный удар по израильскому городу Беэр-Шева. Повстанцы назвали операцию успешной и заявили о поражении «чувствительного объекта».

В конце июня хуситы пообещали начать атаки на объекты США в Красном море в ответ на американские удары по ядерным объектам Ирана. Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти подчеркнул, что соглашение с США о перемирии утратило силу.