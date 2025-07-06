Раскрыты вероятные планы США в противостоянии с Китаем

США могут перебросить войска из Европы на Тайвань и Филиппины для противодействия КНР, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По мнению политолога, Вашингтон рассматривает несколько стратегических направлений для размещения военных сил вблизи Китая.

Скорее всего, войска, вооружение и военная техника США будут перебрасываться из Европы для противодействия КНР. Это не только на Тайвань, но и на Филиппины, в Южную Корею, Японию, может быть, во Вьетнам. Вьетнам и КНР не находятся в дружественных отношениях. Все-таки можно сказать, что у них отношения конфликтные. На этом попробует сыграть официальный Вашингтон. Это пока на первый взгляд, — высказался Перенджиев.

Ранее сообщалось, что европейские страны — участницы НАТО начали готовиться к возможному сокращению военного контингента США на континенте. В европейских кругах Альянса убеждены, что Трамп уменьшит численность войск в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек.