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06 июля 2025 в 10:16

«200 лет пытаются»: Марков о создании Маском третьей партии в США

Политолог Марков усомнился в способности Маска создать в США третью партию

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, объявивший о создании третьей партии в США, потерпит неудачу, такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Сергей Марков. По его словам, в стране безуспешно пытаются сделать это уже 200 лет. Марков объяснил невозможность создания новой партии тем, что «так устроена политическая система в США».

Напрасно Маск это. Ничего у него с третьей партией на получится. 200 лет пытаются создать третью партию, и ни у кого не получилось, потому что так устроена политическая система в США, — убежден Марков.

По мнению политолога, вместо того чтобы пытаться создать новую партию, Маску следует повиниться перед президентом Дональдом Трампом. Он призвал бизнесмена вернуться в команду республиканца.

Маск объявил о создании новой политической силы в США — партии «Америка» накануне, 5 июля. Это решение он принял после голосования подписчиков в принадлежащей ему социальной сети Х. По словам миллиардера, в опросе приняли участие более 1,2 млн пользователей. Из них 65,4% высказались за формирование новой политической партии.

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