Украинский президент Владимир Зеленский, находясь под влиянием отдельных американских сенаторов, полностью отказался от идеи мирного урегулирования конфликта с Россией, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США Дэниел Дэвис. По его словам, Киев продолжает демонстрировать уверенность в победе, несмотря на реальное положение дел.

Сенаторы в Вашингтоне продолжают нести чепуху и говорить, что у них есть средство, которое заставит Россию остановиться или изменить свои требования. Повторяю: вы бредите. Никакого эффекта не будет, как и от отправки горстки ПВО-ракет. Пора начать обсуждать коренные вопросы мирной сделки, — сказал Дэвис.

Ранее Украина и Дания заключили договор о совместном производстве военной техники. Владимир Зеленский сказал, что данное соглашение является частью масштабной программы по развитию международного сотрудничества в оборонной промышленности. Президент Украины анонсировал подписание аналогичных документов по выпуску беспилотных систем и других видов вооружений.

До этого бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен высказал мнение о необходимости политических изменений на Украине. Эксперт считает, что украинскому обществу следует изолировать Владимира Зеленского и сформировать коалиционное правительство, которое сможет вести более гибкие переговоры с Россией.