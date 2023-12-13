SHAMAN в Киеве, Пугачева в Лондоне, Ротару в Крыму: новости шоу-бизнеса KP.RU: Пугачева планирует перевезти семью в Лондон после Нового года

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Эстрадная певица Алла Пугачева планирует перевезти семью в Лондон после новогодних праздников, а ее коллега София Ротару может лишиться недвижимости в Крыму. Что об этом известно, действительно ли SHAMAN выступит на Украине?

Что известно о выступлении SHAMAN в Киеве

Анонс выступления певца SHAMAN (Ярослава Дронова) в Киеве появился на одном из украинских сайтов по продаже билетов. В афише мероприятия говорится, что российский исполнитель приедет в столицу Украины 20 апреля 2024 года, а приобрести билеты на его концерт можно, начиная от 1500 рублей, в зависимости от места.

Директор SHAMAN Антон Коробков-Землянский в интервью NEWS.ru заявил, что в настоящий момент в графике гастролей артиста не запланирован концерт в Киеве.

«В графике артиста такого концерта нет. <...> Как мы можем узнать, фейк это или кто-то решил подшутить? Можно поинтересоваться у портала, который это размещает. График артиста есть на сайте, можете сами посмотреть, график всех городов расписан на полгода вперед», — указал представитель SHAMAN.

Согласно информации на официальном сайте SHAMAN, его гастроли расписаны до марта 2024 года, все концерты пройдут на территории России. По мероприятиям на апрель, который значится в украинском анонсе, информация отсутствует.

Что известно о переезде Пугачевой в Лондон

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми планирует переехать в Лондон. Семья артистов в настоящий момент находится на Кипре, куда переехала из Израиля после начала полномасштабной войны в стране.

О поездке Аллы Пугачевой в Лондон ранее сообщал ее супруг. Галкин заявил, что артистка выезжала в другую страну, чтобы встретиться с друзьями, однако, по данным KP.RU,в это время она подбирала новое жилье для переезда семьи в полном составе.

«Поездка в Лондон действительно состоялась. Но там Пугачева занималась не вечеринками, а подбором особняка, куда планирует перевезти свою семью после новогодних праздников. Алла нам сказала: они с Максимом хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город», — уточнил собеседник издания.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что происходит с недвижимостью Ротару в Крыму

Певица София Ротару может лишиться своей недвижимости в Крыму, если будут собраны доказательства, что она спонсирована ВСУ. Крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации ее имущества, в числе которого отель «Вилла София» в Ялте.

По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, национализация недвижимости Ротару позволит по назначению использовать простаивающий на протяжении 10 лет комплекс, а также станет «определенным уроком» для других деятелей, которые позволяют себе антироссийскую риторику.

«Сама София Ротару в Крым не приезжает. При этом известно, что она периодически делает антироссийские заявления. Она активно поддерживает Вооруженные силы Украины. Поэтому основания для национализации есть», — отметил Цеков.

Он также предложил направить вырученные с продажи отеля Софии Ротару средства на поддержку российской армии.

Сама артистка после начала спецоперации осталась жить на Украине. В социальных сетях она сообщала, что с самого начала СВО поддерживает ВСУ и собирается помогать родине.

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