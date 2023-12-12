София Ротару: последние новости, где живет, что с недвижимостью в Крыму Сенатор Цеков предложил направить ВС РФ средства с продажи отеля Ротару в Ялте

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певица София Ротару после начала спецоперации осталась на Украине. Сейчас артистка ведет закрытый образ жизни и рискует лишиться своей крымской недвижимости, в том числе отеля «Вилла София». Где сейчас исполнительница, куда уехала ее семья?

Что известно о местонахождении Софии Ротару

Спустя полгода после начала СВО артистка вышла на связь с поклонниками. Певица в соцсетях опубликовала снимок, на котором держит платок сине-желтого цвета, и сообщила, что с самого начала СВО поддерживает Украину и собирается помогать родине. По словам артистки, на тот момент она находилась в родном селе Маршинцы на западе страны. Позднее музыкальный продюсер Леонид Дзюнник сообщил, что исполнительница уехала в США.

В октябре текущего года певица Надежда Бабкина рассказала, что поддерживает общение с коллегой. По ее словам, София Ротару сейчас находится на Украине и продолжает заниматься творчеством, но намеренно не предает огласке свою жизнь.

«Она в осадном положении. Это от нее не зависит. Она бы рада сорваться, но там семья, там все. Куда она рванет? Ей же захочется вернуться домой, мы все хотим. Поэтому, прежде чем уехать, надо подумать: вернуться домой всегда охота. Особенно, когда теряешь подпитку генетическую», — сказала Бабкина для проекта «Так сказать» на Rutube.

Куда уехали сын и внук Ротару

Украинские СМИ в марте 2022 года сообщили о задержании сына и внука певицы Софии Ротару — Руслана и Анатолия Евдокименко — при попытке сбежать из страны и укрыться от мобилизации.

Спустя год после этого инцидента блогер Анатолий Шарий сообщил, что родственникам артистки удалось покинуть родину и обосноваться в Америке и Европе.

«Сегодня сын Ротару Евдокименко Руслан — в Нью-Йорке, США, ведет жизнь светского льва. Внук Евдокименко Анатолий Русланович — в Париже, наслаждается тусовками и архитектурой», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Шария, они «просто выехали за деньги, спокойно, без напряга». Как уточняет портал Utro.ru, Ротару оплачивает все счета внука за границей, который выступает под псевдонимом SHMN, и фактически содержит его.

Что будет с недвижимостью Ротару в Крыму

Крымская антитеррористическая комиссия начала подготовку к национализации недвижимости Софии Ротару, в числе которой отель «Вилла София» в Ялте. На настоящий момент идет сбор доказательств того, что артистка спонсировала Вооруженные силы Украины.

Cенатор от Крыма Сергей Цеков обратил внимание, что отель исполнительницы не работает на протяжении 10 лет. По его словам, комплекс необходимо продать, а вырученные средства направить на поддержку российской армии.

«Сама София Ротару в Крым не приезжает. При этом известно, что она периодически делает антироссийские заявления. Она активно поддерживает Вооруженные силы Украины. Поэтому основания для национализации есть», — отметил Цеков.

Что известно о состоянии здоровья Софии Ротару

6 декабря в социальных сетях Софии Ротару было опубликовано поздравление с Днем святого Николая, адресованное бойцам украинской армии. Экс-депутат Госдумы Роман Худяков считает, что публикация была сделана сыном певицы, который управляет ее аккаунтами в Сети.

По словам политика, сама София Ротару сейчас не в состоянии заниматься публичной деятельностью по состоянию здоровья.

«У меня есть точные сведения, что она тяжело больна — проблемы с памятью и мышлением, и не владеет давно уже ни собственными соцсетями, ни имуществом, ни деньгами. Всем заправляют ее дети и внуки. Кощунственную нацистскую картинку в соцсети повесил внук, выступающий в США. Туда его вывезли за деньги бабушки. <...> София Ротару страдает тяжелой болезнью, связанной с мозговой деятельностью», — написал он в своем Telegram-канале.

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