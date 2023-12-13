«Остается молиться»: стало известно о состоянии Пахмутовой Певец Юлиан: состояние Александры Пахмутовой средней тяжести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Пахмутова

Состояние здоровья композитора Александры Пахмутовой, госпитализированной в инфекционное отделение ЦКБ, можно ориентировочно определить как средней тяжести, рассказал в беседе с «360» певец, народный артист РФ Юлиан. Он призвал молиться о ее выздоровлении.

Диагнозы озвучивают врачи, я не уполномочен заявлять о диагнозе Пахмутовой. <...> Состояние у нее не тяжелое, среднее, но я не врач, чтобы определять состояние. Понятно, что в таком возрасте болеть опасно, остается только молиться о ее выздоровлении, — отметил певец.

Он посетовал на шумиху, поднятую СМИ вокруг болезни композитора, и порекомендовал журналистам дать ей «спокойно поболеть и выздороветь». Артист подчеркнул, что сегодня идет рост заболеваемости различными инфекциями и от заражения не застрахован никто. По мнению Юлиана, Пахмутова могла заболеть после посещения какого-либо мероприятия или съемок с большим скоплением людей.

Она не хочет, чтобы вообще в прессе об этом писали. Чувствует она себя... Ну как человек, который болеет, себя чувствует? <...> Александра Николаевна была бы недовольна, читая все это, — предположил певец.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Александра Пахмутова находится в одной из ведомственных клиник с диагнозом «воспаление легких». По информации канала, самочувствие народной артистки СССР сильно ухудшилось еще 6 декабря, у нее резко поднялась температура и появилась небольшая одышка, в связи с чем потребовалась помощь медицинских специалистов.