Стало известно, где проходит лечение Пахмутова «112»: Пахмутова проходит лечение в одной из ведомственных клиник

Telegram-канал «112» сообщает, что народная артистка СССР Александра Пахмутова находится в одной из ведомственных клиник по причине воспаления легких. По информации канала, самочувствие пианистки сильно ухудшилось еще 6 декабря, у нее резко поднялась температура и появилась небольшая одышка, в связи с чем потребовалась помощь медицинских специалистов.

О госпитализации артистки писал Telegram-канал Mash 7 декабря, причиной тому назывался сердечный приступ. Позднее канал сообщил, что у пианистки обнаружили коронавирус. По информации канала, 11 декабря композитор находилась в состоянии средней тяжести, на фоне заболевания у нее развились осложнения, в том числе сухой плеврит.

Директор Культурного фонда композитора Евгений Малышко 11 декабря заявил, что 94-летняя Пахмутова лечится от простуды. По его словам, коронавирусная инфекция у Пахмутовой не обнаружена.

10 декабря сообщалось о госпитализации телеведущей Леры Кудрявцевой в Белоруссии. Она прилетела в Минск, чтобы выступить на «Песне года». Отмечалось, что врачи диагностировали у нее пневмонию. Артистка жаловалась на сильную слабость и кашель.

В этот же день стало известно, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин попал в больницу в Москве. Его ассистент Станислав Калинкин назвал госпитализацию внеплановой. Сам продюсер пояснил, что врачи ставят ему капельницу и допускают наличие воспаления легких.