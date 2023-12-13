Нагиев, связь с Украиной, развод: как сейчас живет актер Кирилл Плетнев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер, режиссер Кирилл Плетнев

Актер Кирилл Плетнев стал известен после выхода сериала «Диверсанты». Последние пять лет артист редко появляется в кадре. Что известно о его личной жизни, чем он сейчас занимается?

Чем известен Кирилл Плетнев

Дебют Кирилла Плетнева в кино состоялся в 2001 году в сериале «Убойная сила». Артист прославился благодаря ролям военнослужащих. Он играл героя Бобрикова в телесериале «Диверсанты», сержанта Нелипу в «Солдатах», Дубинина в «Штрафбате», а также мичмана Фролова в «Адмирале» и лейтенанта Кудинова в «Десантуре».

Актер также снялся в фильме «Однажды в Ростове», драме «Метро» по мотивам одноименного произведения Дмитрия Сафонова и картине «Форт Росс: В поисках приключений», которая принесла ему победу в номинации «Лучший артист второго плана».

В 2014 году Кирилл Плетнев окончил факультет кинодраматургии и кинорежиссуры ВГИКа. Его дипломная работа, короткометражный фильм «Настя», получила Гран-при на кинофестивале «Кинотавр-2015». Как режиссер он дебютировал в 2017 году с полнометражным фильмом «Жги».

Также Плетнев работает над кинопроектами в качестве сценариста, под его руководством вышла семейная комедия «Мой папа — вождь» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Чем сейчас занимается Кирилл Плетнев

Кирилл Плетнев последние годы снимает фильмы в качестве режиссера. В декабре состоялась премьера второго сезона его детективного триллера «Оффлайн».

При этом он продолжает сниматься в российском кинематографе в качестве актера. В 2023 году с ним вышел сериал «Открытый брак». Также Плетнев задействован в нескольких проектах, премьера которых состоится в следующем году.

«Я изначально хотел быть режиссером, а не актером, шел к режиссуре довольно долго — и доволен тем, что пришел. Актер влияет на кино или на сериал только в рамках своей роли, он в этом смысле существо зависимое. Режиссер тоже, конечно, в наш век продюсерского кино существо зависимое, но он что-то может отстаивать, на чем-то настаивать», — рассказал Кирилл Плетнев «Снобу».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер, режиссер Кирилл Плетнев с сыном

Что связывает Плетнева с Украиной

Кирилл Плетнев несколько лет назад в интервью украинской прессе рассказал о своих корнях. Артист родился в Харькове, а спустя год после рождения его семья переехала в Санкт-Петербург. По словам актера, связь с отцом он потерял в детстве. Они нашли друг друга в 2010 году.

Плетнев уточнил, что на тот момент его родитель проживал на Украине, однако они не смогли наладить отношения.

«Наверное, если бы отец ввел бы какую-то константу в наших отношениях, если бы показал, что ему это действительно нужно, то и я бы больше откликнулся. А так он меня нашел, а дальше шагов не сделал. Встретились мы, не видевшись 17 лет, поговорили. Понятно, что разговор сразу теплый не получится. Ну поговорили — и что дальше?» — отметил актер.

Что известно о личной жизни Кирилла Плетнева

Кирилл Плетнев с 2010 по 2012 год был женат на актрисе Лидии Милюзиной. В этом браке у артиста родился сын Федор. Также у актера есть старший сын Григорий, о матери которого он никогда не рассказывал.

Вторыми длительными отношениями актера стал роман с коллегой Нино Нинидзе. В 2015 году у них родился сын Александр. Пара официально узаконила отношения только в 2018 году, а через год подала на развод.

15 декабря наследнику Плетнева и Нинидзе исполнилось восемь лет. По случаю праздника актриса поделилась в социальных сетях совместными фотографиями с ребенком и заявила, что сын для нее «самое ценное, чем наградила жизнь».

Кирилл Плетнев большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге, однако сейчас находится в Москве. Как говорит артист, со столицей его связывает работа и дети.

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