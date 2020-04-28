Первый канал объявил дату выхода продолжения сериала «Диверсант»

Первый канал готовит к выпуску продолжения сериала «Диверсант». Премьера состоится 9 мая в 17:20 мск.
Актёры Кирилл Плетнёв и Алексей Бардуков вернутся к своим ролям в проекте. Фильм будет состоять из четырёх серий.
9 мая на Первом канале выйдет третья часть сериала — фильм «Диверсант. Крым» в постановке режиссёра Дмитрия Иосифова, — говорится в пресс-релизе.
Новые серии выйдут спустя 12 лет после выхода второй части «Диверсанта». Съёмки продолжения начались в конце 2019 года, писал NEWS.ru.
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