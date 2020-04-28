Первый канал объявил дату выхода продолжения сериала «Диверсант»

https://static.news.ru/photo/aa95a526-892e-11ea-9c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.kino-teatr.ru

Первый канал готовит к выпуску продолжения сериала «Диверсант». Премьера состоится 9 мая в 17:20 мск.

Актёры Кирилл Плетнёв и Алексей Бардуков вернутся к своим ролям в проекте. Фильм будет состоять из четырёх серий.

9 мая на Первом канале выйдет третья часть сериала — фильм «Диверсант. Крым» в постановке режиссёра Дмитрия Иосифова, — говорится в пресс-релизе.

Новые серии выйдут спустя 12 лет после выхода второй части «Диверсанта». Съёмки продолжения начались в конце 2019 года, писал NEWS.ru.