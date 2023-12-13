Два развода, суд с Телегиным, шоу «Голос»: куда пропала певица Пелагея

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Пелагея

Заслуженная артистка России Пелагея в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Пелагея

Пелагея Ханова родилась 14 июля 1986 года в Новосибирске. Ее мама Светлана Ханова — бывшая джазовая певица, работала театральным режиссером, а также преподавала режиссуру и актерское мастерство в Новосибирске.

При рождении девочку назвали Пелагеей в честь бабушки, однако работники ЗАГСа допустили ошибку, записав ее Полиной. Неточность исправили, когда певица получила первый паспорт.

Пелагея с детства проявляла музыкальные способности, и уже в возрасте четырех лет она выступала на сцене в Санкт-Петербурге. В восемь лет она поступила в музыкальную спецшколу при консерватории в Новосибирске.

В 1996 году Пелагея выиграла конкурс «Утренняя звезда» в номинации «Лучшая исполнительница народной песни в России», проходивший в Москве. Так началась ее карьера, практически в то же время она подписала контракт со звукозаписывающей студией «Фили» и переехала в Москву.

В возрасте 14 лет Ханова поступила в РАТИ, в 2003 году выпустила альбом-ретроспективу «Пелагея». В 2005 году артистка с красным дипломом окончила эстрадное отделение и основала собственную музыкальную группу «Пелагея».

Что известно о личной жизни Пелагеи

Пелагея была замужем два раза. Ее первым избранником стал режиссер Comedy Woman Дмитрий Ефимович. Они поженились в 2010 году и прожили вместе два года.

Спустя четыре года в СМИ появилась информация о том, что певица встречается с хоккеистом Иваном Телегиным. Тогда спортсмен расстался с возлюбленной, которая родила ему сына. Из-за этого общественность осудила артистку за то, что она якобы увела Телегина из семьи, но позже Пелагея заявила, что их роман с хоккеистом начался уже после его расставания с возлюбленной.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Пелагея

Пелагея и Телегин поженились в 2016 году, в 2017 году у пары родилась дочь Таисия.

В 2019 году в прессе появились слухи о том, что хоккеиста видели в компании владелицы турфирмы Марии Гончар. В 2020 году артистка сообщила о разводе, а Гончар вскоре стала женой Телегина.

«Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном», — комментировала исполнительница развод.

В 2021 году завершился раздел имущества экс-супругов. По решению суда Пелагея получила всю недвижимость спортсмена. Тогда Телегин подал апелляцию и попытался отсудить у певицы недвижимость в Москве, купленную на деньги ее мамы, а также часть гонораров. В 2002 году суд повторно отказал спортсмену.

Чем сейчас занимается Пелагея

Пелагея была наставником шоу «Голос» 12 раз. Во взрослом «Голосе» она принимала участие только в компании «золотого состава» — вместе с Димой Биланом, Александром Градским и Леонидом Агутиным. Это были сезоны с первого по третий (2012–2014), пятый (2016), шестой (2017) и десятый (2021).

В «Голосе. Дети» Пелагея наставляла маленьких вокалистов в первых трех сезонах (2014–2016), а потом в пятом (2018) и шестом (2019).

С 2018 года запустилась еще одна линейка шоу — «Голос. 60+», там певица стала наставником премьерного и второго сезонов (2018–2019).

Сейчас Пелагея продолжает творческую деятельность. Ее ближайшие выступления запланированы в Москве (13 января), Санкт-Петербурге (20 февраля) и Оренбурге (10 февраля).

Читайте также:

Жизнь после Евровидения, рождение сына: куда пропала певица Дина Гарипова

Фигурное катание, критика, Лепс: как сейчас живет певица Наталья Подольская

Молодой бойфренд, уход из «Модного приговора»: где сейчас Надежда Бабкина