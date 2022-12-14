Козловский не явился на премьеру сериала «13-я клиническая»: кадры дорожки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса и певица Нино Нинидзе на премьере сериала «13-я клиническая» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» на Новом Арбате

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера мистического сериала «13-я клиническая», показ которой начнется в онлайн-кинотеатре ИВИ 22 декабря. Главные роли исполнили Данила Козловский и Паулина Андреева, однако на красной дорожке артисты так и не появились.

В центре сюжета сериала — неизлечимо больной хирург Кирилл (Козловский), который получает работу в 13-й больнице, где лучшие врачи борются со сверхъестественными заболеваниями. Герой понимает, что сможет выжить только в том случае, если произведет впечатление на руководство и убедит его в своей ценности для клиники. Героиня Паулины Андреевой работает в этой же клинике. Среди ее пациентов — ведьмы, демоны и прочая нечисть. Каждая серия — это история борьбы медиков за жизнь пациента, одержимого той или иной злой силой.

В отсутствие Козловского и Андреевой под прицелами фотокамер оказались Кристина Бабушкина, Нино Нинидзе, Алена Водонаева, Ирина Безрукова, Валерия Зоидова, Виктория Дайнеко, Александр Самойленко и другие звезды.

Кадры премьеры сериала «13-я клиническая» — в галерее NEWS.ru.