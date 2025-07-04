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04 июля 2025 в 18:50

Заслуженный учитель объяснил, почему не нужно бояться ИИ в образовании

Заслуженный учитель Ямбург: ИИ не приведет к деградации детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект в образовании не приведет к деградации детей, если педагоги научат школьников правильно им пользоваться и будут заниматься развитием креативности учеников, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный учитель России Евгений Ямбург. По его мнению, игнорировать наступление будущего и запрещать ИИ глупо.

Нормальный преподаватель научит ребенка на расстоянии 10 километров с помощью гаджета измерять высоту горы. Поэтому здесь пугаться не нужно, но и ухо держать востро все-таки нужно. Никакой ИИ на поставленные вопросы неординарно, нестандартно не ответит. Поэтому бояться его не нужно, — сказал Ямбург.

Он отметил, что дети никогда не разучатся думать, если преподаватели будут ответственно подходить к их развитию. К тому же, по мнению заслуженного учителя России, продукты ИИ явно не дотягивают до творений человека.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Харченко заявила, что искусственный интеллект нужно использовать в сфере образования в качестве инструмента во благо для поиска информации и систематизации. По ее мнению, сейчас крайне важно создать понятные и прозрачные правила по применению ИИ в учебе.

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