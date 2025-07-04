Зеленскому разъяснили значение удара «Кинжалом» по военным объектам в Киеве Рогов: удар по военным объектам в Киеве является предупреждением Зеленскому

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости назвал массированный удар по военным объектам в Киеве предупреждением президенту Украины Владимиру Зеленскому. Атаки были произведены, в частности, гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

Массированный удар по военным объектам в Киеве является предупреждением Зеленскому, что за каждый террористический акт в отношении России и ее граждан последует неминуемое наказание, при этом враг заплатит сторицей, — заявил Рогов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 4 июля ВС России в ответ на действия ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалом», и БПЛА по военным объектам в Киеве, аэродрому и нефтеперерабатывающему заводу. В ведомстве подчеркнули, что цель была достигнута — все объекты поражены.

До этого военкор Евгений Поддубный заявил, что массированный ночной удар по объектам на Украине в основном пришелся по Киеву и Киевской области. По его словам, среди пораженных объектов — Национальная академия СБУ, аэропорты Жуляны и Борисполь, а также таможенный терминал, расположенный в районе железнодорожной станции Васильков-1. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.