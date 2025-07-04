Улицу в Екатеринбурге назовут в честь известного режиссера Одну из улиц Екатеринбурга назовут в честь режиссера Балабанова

Одну из перспективных улиц Екатеринбурга назовут в честь режиссера Алексея Балабанова, сообщил депутат Дмитрий Сергин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, это решение приняла комиссия по топонимике. Отмечается, что улица Балабанова будет находиться в микрорайоне Академический-2, недалеко от улицы имени режиссера Ярополка Лапшина.

Улица Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге. <…> Только что комиссия по топонимике приняла соответствующее решение, — написал Сергин.

В конце мая в Екатеринбурге утвердили окончательный эскиз памятника Балабанову. Скульптура будет изображать его сидящим в пустом трамвайном вагоне — как символ движения и наблюдения за жизнью.

Памятник установят в мае 2026 года рядом с Дворцом молодежи — неподалеку от дома, где жил режиссер, и школы, в которой он учился. По замыслу автора, прохожие смогут войти в трамвай, присесть рядом с фигурой Балабанова и сделать снимок.

В конкурсе на лучший проект памятника участвовали 47 человек, 10 из них вышли в финал. Победителя определило жюри, в состав которого вошли скульпторы, коллеги, друзья и родственники Балабанова.