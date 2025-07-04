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04 июля 2025 в 18:39

В подполье рассказали, что Одессу готовят к интервенции

Подпольщик Лебедев: в Одессе прорабатывают интервенцию с территории Румынии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина может готовить второй фронт против России в Одессе, заявил в беседе с «Царьградом» лидер николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, прорабатывается вариант интервенции в город с территории Румынии.

Я сомневаюсь, что будет вторжение на Украину для войны с Россией именно силами НАТО. Но отдельные государства под черным флагом — это возможно. Тем более что на территории Одесской области они уже есть точно. Например, в Измаиле, — заявил Лебедев.

По его словам, создание второго фронта в этом районе возможно, так как военные полигоны работают на полную мощность. Он не исключил, что в Киеве уже давно разрабатывают этот план.

Ранее блогер Юлия Витязева заявила, что слова мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город никогда не был русским и не станет им, не сделают его своим на Украине. По ее мнению, высказывания главы города не вызывают ничего, кроме омерзения.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман завил, что Одесса является самым русским городом из всех. По его словам, Труханову, недавно заявившему обратное, «выкрутили руки», поэтому он изменил свою позицию.

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