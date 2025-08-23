Бывший вице-премьер Татарстана может лишиться имущества на 651 млн рублей У экс-зампремьера Татарстана Фаттахова могут изъять имущество на 651 млн рублей

В суд Казани направлен иск о конфискации имущества бывшего вице-премьера Татарстана и экс-министра образования Энгеля Фаттахова, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сумма иска составляет 651 млн рублей.

Исковое заявление подано в Советский районный суд Казани. Прокурор Татарстана требует обратить в доход государства имущество экс-главы Актанышского района на сумму 651 млн рублей, — отметили в правоохранительных органах.

По данным источника, иск касается не только самого Фаттахова, но и его близких. Ответчиками также значатся жена, сын, невестка бывшего вице-премьера, двое предпринимателей и агрофирма «Чишма».

Следствие считает, что, занимая пост зампреда правительства и министра образования Татарстана, Фаттахов заставил директора «Чишмы» передать имущество на 157 млн рублей связанной с ним фирме. Его дело о злоупотреблении полномочиями и получении взяток направили в суд.

Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в Пресненский суд Москвы с требованием изъять имущество бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. В иске речь идет о недвижимости и активах, которые приобретались на неподтвержденные доходы.