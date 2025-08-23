Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 18:06

Сын Чикатило «восстал» из мертвых

Сын Чикатило Юрий опроверг слухи о своей гибели на СВО

Юрий Мирошниченко в представлении ИИ Юрий Мирошниченко в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий Чикатило (Мирошниченко) опроверг слухи о своей гибели в зоне проведения специальной военной операции. По словам 56-летнего мужчины, которые приводит украинское издание «Общественное. Харьков», он также не был мобилизован. Юрий объяснил это наличием хронических заболеваний.

Я, Мирошниченко Юрий Андреевич, 20.08.1969 года рождения, хочу заявить, что прошу не верить фейкам про меня. Я жив, здоров. В ВСУ не служил, так как по состоянию здоровья имею хронические заболевания, — сказал сын маньяка.

Ранее появилась информация, что Мирошниченко погиб в зоне военной операции, участвуя в боевых действиях на стороне украинской армии. Утверждалось, что он вступил в ряды ВСУ еще в 2022 году и был ликвидирован во время боев в Харьковской области.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева выразила мнение, что судьба Мирошниченко оказалась исковеркана из-за преступлений его отца и унаследованных психических особенностей. В итоге это привело мужчину в тюрьму.

Украина
ВСУ
слухи
Чикатило
маньяки
погибшие
опровержения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о зверствах ВСУ после отхода из Клебан-Быка
Стало известно, что за элитный батальон ВСУ бежал из Клебан-Быка
Стало известно о перехвате беспилотника над Тулой
Рогов фразой «сине-желтая тряпка» ответил Зеленскому на слова о России
В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России
Названа сумма, которую россияне потратили на лабубу
Вызывающий танец в Турции теперь грозит туристке тюрьмой
«Дубайская биржа»: звезда «Универа» показала себя в белье и чулках
ВСУ атаковали Курскую область в священный для России праздник
Бывший вице-премьер Татарстана может лишиться имущества на 651 млн рублей
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Сын Чикатило «восстал» из мертвых
Над еще одним районом Петербурга сбили украинский БПЛА
Блогера Арсена Маркаряна задержали: что известно, причина, как накажут
Дочь Кэтрин Зеты-Джонс показала фигуру в крошечном бикини
В США объявили мобилизацию национальной гвардии
Россиян в одном регионе попросили не посещать общественные места из-за БПЛА
Российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за три часа
Хозяин квартиры нашел тайник с патронами после сдачи жилья в аренду
Появились подробности задержания Арсена Маркаряна
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.