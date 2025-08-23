Сын Чикатило «восстал» из мертвых Сын Чикатило Юрий опроверг слухи о своей гибели на СВО

Сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий Чикатило (Мирошниченко) опроверг слухи о своей гибели в зоне проведения специальной военной операции. По словам 56-летнего мужчины, которые приводит украинское издание «Общественное. Харьков», он также не был мобилизован. Юрий объяснил это наличием хронических заболеваний.

Я, Мирошниченко Юрий Андреевич, 20.08.1969 года рождения, хочу заявить, что прошу не верить фейкам про меня. Я жив, здоров. В ВСУ не служил, так как по состоянию здоровья имею хронические заболевания, — сказал сын маньяка.

Ранее появилась информация, что Мирошниченко погиб в зоне военной операции, участвуя в боевых действиях на стороне украинской армии. Утверждалось, что он вступил в ряды ВСУ еще в 2022 году и был ликвидирован во время боев в Харьковской области.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева выразила мнение, что судьба Мирошниченко оказалась исковеркана из-за преступлений его отца и унаследованных психических особенностей. В итоге это привело мужчину в тюрьму.