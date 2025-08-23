Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 17:58

Российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за три часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника в нескольких регионах РФ во второй половине дня, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, аппараты были перехвачены между 14:00 и 17:00 по московскому времени. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО сбито 10 БПЛА над Калужской областью, семь — над Брянской, пять — над Новгородской, четыре — над Ленинградской, три — над Тверской, два — над Смоленской и один — над Тульской областью.

Ранее российские военные нанесли групповой удар по пунктам временной дислокации ВСУ на территории ДНР с применением ракет «Искандер», авиабомб ФАБ-500 и дронов «Герань». В результате уничтожены четыре РСЗО, три танка, до семи разведывательных машин и более 600 солдат противника. Также выведены из строя до 22 БМП и около 20 единиц автотранспорта, разрушены склад боеприпасов, командный пункт и укрытия для личного состава.

Минобороны РФ
ВСУ
дроны
ПВО
