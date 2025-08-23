В сборной России женщину впервые назначили пресс-атташе

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новым пресс-атташе сборной России по футболу назначена Екатерина Гришенкова, сообщает «Матч ТВ». Это первый случай, когда в национальной команде эту должность получила женщина. Информацию подтвердили в Российском футбольном союзе.

До этого пост занимал Роман Гутцайт, руководивший пресс-службой с августа по ноябрь 2024 года. После его ухода вакансия оставалась незакрытой несколько месяцев.

Ранее сборная России объявила о товарищеском матче против команды Ирана, который состоится 10 октября на «Волгоград Арене». Иранская сборная занимает 20-е место в рейтинге ФИФА и участвовала в двух последних чемпионатах мира.

Кроме того, Футбольная ассоциация Иордании сообщила о матче со сборной России 4 сентября в рамках подготовки к ЧМ-2026. Сбор иорданской команды начнется 25 августа в Аммане. Еще одну игру российская команда проведет 9 сентября против Доминиканской Республики.

До этого экс-игрок сборной России Павел Мамаев заявил об отсутствии глобальных проблем в российском футболе. Он подчеркнул, что с этим видом спорта в стране все прекрасно, а разговоры о проблемах необоснованны.

