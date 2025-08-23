Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиян предупредили о неочевидной опасности песочниц для детей

Минздрав: дети могут подхватить в песочнице паразитов и инфекции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие родители не подозревают, что игры в песочнице могут быть опасными для детей, заявила заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Министерства здравоохранения Надежда Попова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в них можно подхватить паразитов и инфекции.

Если после игры в песочнице у ребенка появились тошнота, рвота, сыпь или повысилась температура, следует немедленно обратиться к врачу. Эти симптомы могут указывать на заражение инфекцией или паразитами, — предупредила Попова.

Она уточнила, что особую опасность представляют следы жизнедеятельности животных. Важно объяснить детям, что песок нельзя есть, бросать или поднимать слишком высоко. При этом основной вред игры в песочнице все же связан с возможными травмами. Так, дети могут получить в них занозы и ушибы.

Ранее в Свердловской области была зарегистрирована почти тысяча случаев заражения энтеровирусной инфекцией, преимущественно среди детей. Наибольшее число заболевших выявлено в Екатеринбурге.

