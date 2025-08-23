Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Военкор объяснил важность освобождения Среднего и Клебан-Быка

Коц: освобождение Среднего и Клебан-Быка поможет в наступлении и окружении ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Освобождение села Среднего в Краматорском районе ДНР поможет российским войскам организовать плацдарм для дальнейшего наступления, сообщил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Он также отметил, что взятие под контроль поселка Клебан-Бык в Константиновском районе даст возможность окончательно окружить крупную группировку ВСУ.

Освобождение Среднего может говорить о том, что группировка «Запад» готовит плацдарм для наступления на эти города, в то время как «Центр» и «Юг» поджимают Константиновку и Покровск с Мирноградом. <…> По линии Клебан-Бык — Александро-Калиново проходит горловина котла, в который угодила крупная группировка ВСУ. В настоящий момент ее уничтожают, — пояснил Коц.

Он также добавил, что Клебан-Бык расположен на возвышенности и его освобождение имеет еще одно важное значение. Военкор подметил, что теперь российские операторы БПЛА могут держать под огневым контролем практически всю Константиновку.

До этого в Минобороны сообщили, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль два населенных пункта. Так, бойцы ВС РФ освободили Клебан-Бык и Среднее. Достичь такого успеха удалось подразделениям Южной группировки войск и «Запада».

