23 августа 2025 в 18:03

Дочь Кэтрин Зеты-Джонс показала фигуру в крошечном бикини

Кэтрин Зета-Джонс и Кэрис Дуглас Кэтрин Зета-Джонс и Кэрис Дуглас Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дочь британской актрисы Кэтрин Зеты-Джонс Кэрис Дуглас в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) похвасталась стройной фигурой в крошечном синем бикини. 22-летняя девушка опубликовала фотографию, сделанную во время отдыха на горном озере. Волосы она распустила, а также отказалась от макияжа.

На склоне горы, — подписала публикацию Дуглас.

Зета-Джонс с 2000 года официально состоит в отношениях с Майклом Дугласом. 25 сентября супруги отпраздновали свои дни рождения: актрисе исполнилось 55 лет, а продюсеру — 80 лет. У влюбленных помимо Кэрис есть 24-летний сын Дилан, окончивший Брауновский университет.

Ранее российская модель Елена Перминова и ее молодой возлюбленный Тарас Романов снялись обнаженными. В личном блоге знаменитость выложила черно-белую фотографию, на которой позирует вместе с мужчиной в ванне с пеной. Пара отдыхала сначала на Капри, а потом на Ибице.

До этого супермодель Джиджи Хадид снялась без трусов для нового номера V Magazine после слухов о помолвке с американским актером Брэдли Купером. На одном из снимков знаменитость позирует в одном лишь бюстгальтере, прикрываясь сумкой.

