17 сентября 2025 в 05:37

Противники Трампа скомпрометировали его фотографией на Виндзорском замке

ITV: на Виндзорском замке появилась проекция фотографии Трампа с Эпштейном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

В Великобритании четверо человек были задержаны за проведение акции протеста во время государственного визита президента США Дональда Трампа. Как сообщает телеканал ITV, активисты использовали световую проекцию для демонстрации совместной фотографии американского лидера с финансистом Джеффри Эпштейном на фасаде Виндзорского замка.

Помимо изображения Трампа, протестующие спроецировали фотографию Эпштейна с принцем Эндрю, братом короля Карла III. Кроме того, они показали выдержки из газетных публикаций, рассказывающих о дружеских отношениях бизнесмена с американским президентом.

Акция протеста произошла в рамках второго государственного визита Трампа в Великобританию, в ходе которого запланированы его встреча с королем Карлом III и переговоры с премьер-министром Киром Стармером. Задержанные подозреваются в «распространении злонамеренных сообщений».

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинениям в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В круг его знакомых входили влиятельные политики, бизнесмены и знаменитости из разных стран. Уголовное дело против финансиста было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.

Ранее Стармер рассказывал, что опасается визита президента США Трампа в Лондон, поскольку у них напряженные отношения. По его словам, Трамп мог бы задать вопрос, почему британского посла в США лорда Питера Мендельсона, связанного с Эпштейном, долго не увольняли.

